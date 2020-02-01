Кто первый начал — это в ОБСЕ пока выясняют, но в районе Золотого насчитали 2300 взрывов



Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов в Луганской области, где накануне произошло обострение военной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

Как говорится в отчете, утром 18 февраля с 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной, а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов. В 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотник.

«В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника», — отметили в пресс-службе.

СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе. Новости Региона - Сегодня, 12:18 1201 СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в районе ЗолотогоНаблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов в Луганской области, где накануне произошло обострение военной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба миссии.Как говорится в отчете, утром 18 февраля с 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной, а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов. В 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотник.«В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника», — отметили в пресс-службе.СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе. Новости Региона - Сегодня, 12:18 1201

Метки: {keywords}