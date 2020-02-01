Почему Луганск заплатил Киеву за воду мешками мелких монет. Подробности
Луганск больше не будет платить Киеву за воду как прежде. Копеечная история. Луганск в последний раз заплатил Киеву за воду гривнами
Как сообщил журналисты работник государственного банка в Луганске, пожелавший остаться не названным, часть суммы оплаты за воду Попаснянскому горводоканалу были переданы мелочью в мешках.
По словам нашего собеседника, это связано с тем, что на территории ЛНР гривна давно не в обороте, поэтому она реально в дефиците.
«Деньги собирали по всем обменникам и хранилищам, потому что условия договора по оплате за воду предусмотрен расчет в гривне. Гривна давно не в обороте. Поэтому, чтобы набрать необходимую сумму пришлось выгребать всё и мелкие купюры и даже копейки. На сколько я знаю, мы за все время ни разу не пропустили ни один платеж, поэтому за несколько лет гривна в Луганске просто «вымылась», — рассказал работник госбанка.
«Я не в курсе, сколько там было тонн или килограмм монетами. Но общая сумма составляет где-то 21 млн гривен. Это приблизительно. Но считали действительно долго», — отметил собеседник журналисты.
Так же он отметил, что украинскую сторону заранее предупредили о таком необычном формате платежа.
«Насколько я знаю, украинскую сторону предупредили заранее, чтобы они были готовы принять деньги в таком виде. И на самом высоком уровне уже есть договоренность, что в гривне мы больше платить не будем. Это будет какая-то другая валюта», — сообщил работник госбанка.
Как пояснил работник луганского банка, Киев не принимает никаких других форм оплат кроме наличных, так как «украинские вожди считают, что если они получат официальные платежи от ЛНР через банк, то это можно будет расценивать как признание непризнанной республики».
«А наличные получать они не стесняются, это для них не «зашквар», — иронизирует луганчанин.
Так же наш собеседник рассказал, что деньги на мосту возле Счастья передавали или в чемоданах, или везли на тележках.
«Мост в Счастье заминирован, поэтому автомобилям там проехать нельзя, наши люди доносили чемоданы до середины моста, они забирали, потом на своей стороне в присутствии ОБСЕ-шников пересчитывали и подтверждали платеж», — посвятил нас в детали работник банка из Луганска.
Ранее украинские СМИ «подхватили» историю, о том, что представители Луганска якобы передали на Счастьенском мосту украинской стороне 58 тонн мелкими монетами в счет оплаты за воду. Об этом hromadske сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.
По его словам, согласно достигнутой ранее договоренности, деньги привозят на мост в городе Счастье, куда в сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и забирает деньги. Однако раньше ЛНР рассчитывалась гривнями, а теперь перешла на копейки.
«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (2320 мешков? — Ред.)», — рассказал заместитель директора водоканала. По его мнению, таким образом над ними издеваются.
Новости Региона - 19 февраля 2020 121
Как сообщил журналисты работник государственного банка в Луганске, пожелавший остаться не названным, часть суммы оплаты за воду Попаснянскому горводоканалу были переданы мелочью в мешках.
По словам нашего собеседника, это связано с тем, что на территории ЛНР гривна давно не в обороте, поэтому она реально в дефиците.
«Деньги собирали по всем обменникам и хранилищам, потому что условия договора по оплате за воду предусмотрен расчет в гривне. Гривна давно не в обороте. Поэтому, чтобы набрать необходимую сумму пришлось выгребать всё и мелкие купюры и даже копейки. На сколько я знаю, мы за все время ни разу не пропустили ни один платеж, поэтому за несколько лет гривна в Луганске просто «вымылась», — рассказал работник госбанка.
«Я не в курсе, сколько там было тонн или килограмм монетами. Но общая сумма составляет где-то 21 млн гривен. Это приблизительно. Но считали действительно долго», — отметил собеседник журналисты.
Так же он отметил, что украинскую сторону заранее предупредили о таком необычном формате платежа.
«Насколько я знаю, украинскую сторону предупредили заранее, чтобы они были готовы принять деньги в таком виде. И на самом высоком уровне уже есть договоренность, что в гривне мы больше платить не будем. Это будет какая-то другая валюта», — сообщил работник госбанка.
Как пояснил работник луганского банка, Киев не принимает никаких других форм оплат кроме наличных, так как «украинские вожди считают, что если они получат официальные платежи от ЛНР через банк, то это можно будет расценивать как признание непризнанной республики».
«А наличные получать они не стесняются, это для них не «зашквар», — иронизирует луганчанин.
Так же наш собеседник рассказал, что деньги на мосту возле Счастья передавали или в чемоданах, или везли на тележках.
«Мост в Счастье заминирован, поэтому автомобилям там проехать нельзя, наши люди доносили чемоданы до середины моста, они забирали, потом на своей стороне в присутствии ОБСЕ-шников пересчитывали и подтверждали платеж», — посвятил нас в детали работник банка из Луганска.
Ранее украинские СМИ «подхватили» историю, о том, что представители Луганска якобы передали на Счастьенском мосту украинской стороне 58 тонн мелкими монетами в счет оплаты за воду. Об этом hromadske сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.
По его словам, согласно достигнутой ранее договоренности, деньги привозят на мост в городе Счастье, куда в сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и забирает деньги. Однако раньше ЛНР рассчитывалась гривнями, а теперь перешла на копейки.
«Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (2320 мешков? — Ред.)», — рассказал заместитель директора водоканала. По его мнению, таким образом над ними издеваются.
Новости Региона - 19 февраля 2020 121
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