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СМИ: При стрельбе в Германии погибли восемь человек

root Сегодня, 03:1532Новости
СМИ: При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Фото: Reuters
В городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек и ещё не менее пяти получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Bild.
По некоторым данным, стрельбу открыли в двух кальянных барах, а затем на одной из площадей в районе Кессельштадт.
В прокуратуре подтвердили гибель по меньшей мере двух человек, передает РИА Новости.
Кто именно стрелял, пока не сообщается.

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