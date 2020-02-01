СМИ: При стрельбе в Германии погибли восемь человек

Фото: ReutersВ городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек и ещё не менее пяти получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Bild.По некоторым данным, стрельбу открыли в двух кальянных барах, а затем на одной из площадей в районе Кессельштадт.В прокуратуре подтвердили гибель по меньшей мере двух человек, передает РИА Новости.Кто именно стрелял, пока не сообщается.