Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Фото: globallookpress.comЖенщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь. Видео инцидента опубликовал телеканал "НАШ", передает РИА Новости."Зеленский, ты предатель!" - заявила женщина. Она также спросила главу государства, почему на передовой в Донбассе гибнут люди. "Вам рассказать, что у нас в шахтах делается?" – также крикнула она украинскому лидеру.При этом Зеленский, судя по кадрам, никак не отреагировал на слова женщины и продолжил осмотр медицинского учреждения.