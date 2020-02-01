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Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

root Сегодня, 03:1530Новости
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Фото: globallookpress.com
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь. Видео инцидента опубликовал телеканал "НАШ", передает РИА Новости.
"Зеленский, ты предатель!" - заявила женщина. Она также спросила главу государства, почему на передовой в Донбассе гибнут люди. "Вам рассказать, что у нас в шахтах делается?" – также крикнула она украинскому лидеру.
При этом Зеленский, судя по кадрам, никак не отреагировал на слова женщины и продолжил осмотр медицинского учреждения.

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