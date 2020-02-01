Каждый третий из ищущих работу в Луганске — молодой человек до 35 лет



Об этом в интервью газете «21 век» рассказал Председатель Фонда социального страхования на случай безработицы Андрей Дмитриенко.

По словам Дмитриенко, за 2019 год в Фонде на учете состояло более 22 тысяч граждан, ищущих работу, из которых трудоустроено более 12 тысяч человек, или каждый второй.

«Что касается этого года, то в январе на учете у нас состояло 5,5 тысячи соискателей работы, из которых почти 1 тысяча граждай уже трудоустроены», — отметил А.Дмитриенко.

Экономика - Сегодня, 06:23 52 Каждый третий обратившийся в Фонд социального страхования на случай безработицы относится к категории «молодежь в возрасте до 35 лет». По итогам 2019 года в Фонд обратилось 7,7 тысячи молодых людей, более 56% Фонду удалось трудоустроить.Об этом в интервью газете «21 век» рассказал Председатель Фонда социального страхования на случай безработицы Андрей Дмитриенко.По словам Дмитриенко, за 2019 год в Фонде на учете состояло более 22 тысяч граждан, ищущих работу, из которых трудоустроено более 12 тысяч человек, или каждый второй.«Что касается этого года, то в январе на учете у нас состояло 5,5 тысячи соискателей работы, из которых почти 1 тысяча граждай уже трудоустроены», — отметил А.Дмитриенко.Экономика - Сегодня, 06:23 52

Метки: {keywords}