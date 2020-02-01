В Луганске рассказали какие профессии наиболее востребованы
В 2019 году в луганском центре занятосты было более 20 тысяч вакансий.
Об этом расскзал в интервью газете «21 век» председатель Фонда социального страхования на случай безработицы Андрей Дмитриенко.
По информации Дмитриенко, наиболее востребованными на рынке труда в прошлом году были рабочие профессии — таких вакансий в Фонд поступило 10 тысяч 936, или 54,7%. Вакансии для служащих составили 29%, или 5 тысяч 811 единиц.
Наименее востребованными стали профессии, не требующие специальной квалификации, таких вакансий поступило 3 тысячи 258, или 16,3%.
«Не могу не сказать о том, что по-прежнему острой остается проблема удовлетворения спроса работодателей в медицинских работниках всех уровней. Так, в январе текущего года в Фонде насчитывалась 1 тысяча 826 вакансий для работников данной сферы, а соискателей обратилось всего 667 человек. При нашем содействии трудоустроено 446 медицинских работников, или 66,9%", — отметил А.Дмитриенко.
Так же он сообщил, что, на протяжении 2019 года сохранялся и дефицит педагогов — 1 тысяча 52 вакансии при 527 ищущих работу.
«Также востребованными остаются инженеры, мастера, юристы, токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари, строители, сантехники, электрики, электромонтеры. Пользуются спросом и неквалифицированные работники — грузчики, уборщики, охранники», — рассказал председатель Фонда. Экономика - Сегодня, 08:04 134
Об этом расскзал в интервью газете «21 век» председатель Фонда социального страхования на случай безработицы Андрей Дмитриенко.
По информации Дмитриенко, наиболее востребованными на рынке труда в прошлом году были рабочие профессии — таких вакансий в Фонд поступило 10 тысяч 936, или 54,7%. Вакансии для служащих составили 29%, или 5 тысяч 811 единиц.
Наименее востребованными стали профессии, не требующие специальной квалификации, таких вакансий поступило 3 тысячи 258, или 16,3%.
«Не могу не сказать о том, что по-прежнему острой остается проблема удовлетворения спроса работодателей в медицинских работниках всех уровней. Так, в январе текущего года в Фонде насчитывалась 1 тысяча 826 вакансий для работников данной сферы, а соискателей обратилось всего 667 человек. При нашем содействии трудоустроено 446 медицинских работников, или 66,9%", — отметил А.Дмитриенко.
Так же он сообщил, что, на протяжении 2019 года сохранялся и дефицит педагогов — 1 тысяча 52 вакансии при 527 ищущих работу.
«Также востребованными остаются инженеры, мастера, юристы, токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари, строители, сантехники, электрики, электромонтеры. Пользуются спросом и неквалифицированные работники — грузчики, уборщики, охранники», — рассказал председатель Фонда. Экономика - Сегодня, 08:04 134
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