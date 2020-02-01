В«Поднебесная сотняВ»

© скриншот видео Тернополяни ТернопільВ Тернополе отказались принять самолет с прилетевшими из Китая украинцами, которые долгие недели ожидают эвакуации из охваченного эпидемией Уханя. Против этого выступили в местном облсовете, где все последние тридцать лет заправляют патриотические партии правого и ультраправого толка.Больше того, неравнодушные тернопольчане заблокировали дороги, по которым должны были повезти попавших в беду сограждан. Возмущенные активисты установили блокпост возле санатория «Медоборы», куда планировали поместить на карантин 98 «китайских» украинцев — настоящую «Поднебесную сотню».Всё это до боли напоминало события шестилетней давности — заблокированные агрессивной толпой дороги, обстановка безумной истерии, панических слухов, всеобщего недоверия и ненависти к подозрительным «чужакам». Именно таким было на практике погромное «достоинство» Евромайдана, и сегодня оно бумерангом вернулось в самый патриотический регион Украины, где больше всего кричали про единую страну и сплотившуюся перед лицом агрессора нацию.«Блокада аэропорта в Тернополе против завоза на карантин эвакуированных украинцев из Уханя ставит жирный крест на майданных баснях о единой Украине. Националисты понимают единство лишь в собственном авторитарном управлении страной, навязывании ее таким разным регионам своих порядков. Но никакие риски и проблемы они с остальной страной делить не собираются. Война и болезни — для других регионов, а у них дома только ништяки из завоеванных провинций», — пишет одесский блогер и журналист Вячеслав Азаров.Впрочем, справедливо будет отметить — в этой истории отличились не только представители Западной Украины. Жители столичной Киевской области тоже не сильно отстают от тернопольчан. 14 февраля состоялась срочная сессия Обуховского районного совета, специально посвященная вопросу коронавируса. Выступавшие на ней депутаты категорически воспротивились предложениям разместить эвакуированных в местном санатории «Пролісок», выражая решимость остановить «Поднебесную сотню» на подходах к родным приднепровским плавням.Лозунги о национальной солидарности тоже оказались здесь пустым звуком, сразу же уступив место печально знаменитому хуторянскому «хатоскрайству», которое игнорирует государственные проблемы и совершенно равнодушно к несчастью своих сограждан.Собственно, в этих позорных новостях заключается вся подлинная цена лицемерному показному патриотизму обезумевшего на националистической почве общества. Некоторые оправдывают такие демарши нарастающей паникой вокруг эпидемии, которая еще с января старательно разгоняется в СМИ. Но страх — не оправдание подлости, а поведение в атмосфере давления и массовой истерии всегда являлось самым показательным тестом на человеческое сострадание и элементарную адекватность.Я знаю это на личном опыте. В 1986 году, после аварии на ЧАЭС, моя бабушка случайно познакомилась на киевском вокзале с незнакомой женщиной, которая сама предложила приютить у себя в Новом Буге всю нашу семью, кроме отца, который работал в Припяти на ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. И мы несколько недель безвозмездно прожили в ее доме, а потом на квартире у ее дочки в городе Николаеве.Отношение к тем, кто уезжал подальше от Киева, было тогда только доброжелательным. Простые, не очень зажиточные люди делились всем, что имели, и не обращали внимания на неизбежные в таких ситуациях слухи о «заразности» чернобыльской радиации.Увы, эти коллективистские социальные связи разрушены за тридцать лет рыночной реставрации, а слово «солидарность» подозрительно попахивает для украинцев официально запрещенным «совком». Каждый сам за себя, и соотечественники мгновенно становятся для патриотов врагами, против которых можно бороться любым путем — вплоть до баррикад на дорогах. Сначала это были жители Донбасса, «совки» и «вата», теперь — эвакуированные из Китая, а уже завтра мишенью агрессии может оказаться практически каждый, если обезумевшая от страха толпа по каким-то причинам запишет его в категорию опасных для нее чужаков.Да, это был тест на цивилизованность, экзамен на человечность — и Украина провалила его досрочно, когда на территории государства, по счастью, все еще нет ни единого заболевшего человека.Одной из причин охватившей обывателей паники является полная беспомощность госчиновников, которые уже больше недели не могут увезти домой застрявших в Ухане граждан и не проводили никакой разъяснительной работы, чтобы довести для населения свои планы относительно организации карантина. Судя по всему, потому, что таких планов не было, и сейчас в Кабмине спешно решают, куда засунуть пассажиров прилетающего 20 февраля самолета, который вроде бы должен приземлиться где-то в районе Львова.А скучающие без дела и без денег патриотические активисты уже подтянулись с шинами к львовскому военному госпиталю, чтобы не допустить туда эвакуированных людей.Некомпетентные и непрозрачные действия власти во многом спровоцировали эту неприглядную историю, которая в очередной раз засвидетельствовала глубокую разобщенность и атомизованность современного украинского общества. Страшно подумать, что произойдёт в Украине, если вирус начнет распространяться на её территории, ведь разрушенное «реформами» Супрун здравоохранение не смогло справиться даже с обыкновенной корью, а полуразложившиеся государственные структуры навряд ли смогут организовать эффективную борьбу с опасной болезнью, что способно превратить страну в охваченный паникой «зомбиленд».Так что «Слуге народа» остается надеяться на краснознамённое правительство Китайской народной республики. Которое пытается не допустить, чтобы эпидемия стала пандемией в глобальном масштабе, пока в Украине не знают, что делать с направляющейся домой «поднебесной сотней».Андрей Манчук