Опубликовано видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии

Видео, на который попал инцидент между российскими и американскими военными, появилось в сети. Судя по подписи к ролику, инцидент произошёл около города Камышлы на северо-востоке Сирии. Дата случившегося неизвестна.На кадрах видно, как российский «Тигр» попытался обогнать в колонне американский бронеавтомобиль. Но ему был заблокирован проезд. В результате российский броневик был вынужден съехать в поле.Пока что в Минобороны РФ никак не отреагировали на инцидент. В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать случившееся. Официальный представитель ведомства лишь отметил, что американские военные продолжают «тесное сотрудничество» с россиянами «по линии предотвращения конфликтов», сообщает РИА Новости.Ася Гельман