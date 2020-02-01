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В Севастополе загорелась автоцистерна

Sergey Сегодня, 10:450Новости
В Севастополе загорелась автоцистерна

В районе 10-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе загорелся грузовой автомобиль.
«Сообщение о происшествии поступило в 8.51. Туда направлены силы четвёртой пожарной части. Произошло возгорание грузового «Камаза». Ликвидация открытого горения произошла в 9:08. Продолжаются работы по тушению пожара. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Очевидцы опубликовали фотографии в социальной сети «ВКонтакте».

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