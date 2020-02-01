В Севастополе загорелась автоцистерна

«Сообщение о происшествии поступило в 8.51. Туда направлены силы четвёртой пожарной части. Произошло возгорание грузового «Камаза». Ликвидация открытого горения произошла в 9:08. Продолжаются работы по тушению пожара. Погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В районе 10-го километра Балаклавского шоссе в Севастополе загорелся грузовой автомобиль.Очевидцы опубликовали фотографии в социальной сети «ВКонтакте».