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Еще двое россиян заразились коронавирусом

root Сегодня, 10:450Новости
Еще двое россиян заразились коронавирусом

Японские медики обнаружили коронавирус еще у двоих российских граждан – пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, сообщило посольство России в Токио.
В сообщении посольства в Facebook говорится, что в ближайшее время россияне будут доставлены в больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь.
«Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни – без ярко выраженных симптомов», – уточнили в посольстве.

Таким образом, трое россиян заразились коронавирусом на борту Diamond Princess. Ранее с коронавирусом уже был госпитализирован один гражданин России. Также в больницу была помещена его жена, у которой вирус не диагностирован, однако она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения.
Между тем два пассажира карантинного лайнера умерли.
Ольга Никитина

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