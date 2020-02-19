Донбасс. Оперативная лента военных событий 20.02.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 19.02.202010:3009:50Краткое содержание:"Миссия зафиксировала всплеск нарушений режима прекращения огня в Луганской области, большинство из которых (преимущественно взрывы) в районах вдоль линии соприкосновения между Попасной, Первомайском, Муратово и Крымским, включая Золотое, Горскоме и участок разведения в районе Золотого.СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.Наблюдатели зафиксировали свежие воронки, некоторые из них, по оценке, образовались в результате разрыва артиллерийских снарядов, а также военную технику вблизи подконтрольного правительству Орехового в Луганской области.Миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.СММ способствовала обеспечению функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, а также извлечению неразорвавшихся боеприпасов вблизи неподконтрольного правительству Долгого в Луганской области.Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали на блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области, а также недалеко от приграничного района вблизи неподконтрольного правительству Извариного в Луганской области", - говорится в отчете.09:00Украинские силовики накануне в 22:00 со стороны населенного пункта Широкино обстреляли поселок Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;В 22:20 в зону обстрела попал поселок Александровка: выпущено 2 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огонь велся со стороны украинских позиций в населенном пункте Марьинка.Старомихайловка со стороны населенного пункта Красногоровка была обстреляна киевскими войсками в 22:10: выпущено 2 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.