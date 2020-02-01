Едина країна. Никто не хочет принимать самолет из Уханя.
Сегодня, 20 февраля, в Украине должен приземлиться самолет с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из-за короновируса из Китая. Минздрав засекретил город прибытия «из-за панических настроений». А с посадкой самолета происходит настоящая чехарда.
Одно из вероятных мест посадки — аэропорт «Борисполь».
Корреспондент сайта «Страна.уа» сообщает, что в аэропорту меры безопасности стандартные и, похоже, здесь никого не ждут. По всей территории находится человек 20 полицейских.
Местные жители пишут, что в Борисполь якобы отправились колонны Нацгвардии, чтобы, вероятно, встретить эвакуированных из Китая украинском. Видео выложила местная жительница София Телишевская.
Отметим, что на сайте «Борисполя» сказано, что самолет уже приземлился.
В самом терминале наш корреспондент сделал фото, что рейс задерживается. Сначала задержка составила до 08:10, затем 08:18, а потом 08:31.
По онлайн-радару самолет уже сделал несколько кругов в Харьковской области. Сейчас пошел на 10 круг.
В принципе самолет может сесть и в Харькове. В аэропорту города уже находятся медики в защитных костюмах.
Об этом сообщает харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook.
«На выезде на взлетную полосу три «скорых», экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: «На всякий случай здесь», — написала харьковская журналистка. Новости Украины - Сегодня, 09:50 121
Одно из вероятных мест посадки — аэропорт «Борисполь».
Корреспондент сайта «Страна.уа» сообщает, что в аэропорту меры безопасности стандартные и, похоже, здесь никого не ждут. По всей территории находится человек 20 полицейских.
Местные жители пишут, что в Борисполь якобы отправились колонны Нацгвардии, чтобы, вероятно, встретить эвакуированных из Китая украинском. Видео выложила местная жительница София Телишевская.
Отметим, что на сайте «Борисполя» сказано, что самолет уже приземлился.
В самом терминале наш корреспондент сделал фото, что рейс задерживается. Сначала задержка составила до 08:10, затем 08:18, а потом 08:31.
По онлайн-радару самолет уже сделал несколько кругов в Харьковской области. Сейчас пошел на 10 круг.
В принципе самолет может сесть и в Харькове. В аэропорту города уже находятся медики в защитных костюмах.
Об этом сообщает харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook.
«На выезде на взлетную полосу три «скорых», экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: «На всякий случай здесь», — написала харьковская журналистка. Новости Украины - Сегодня, 09:50 121
Метки: {keywords}