Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 20.02.2020
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. В общем, через КПВВ последовало 43,2 тысячи человек и 4,7 тысяч транспортных средств:
«Майорское» — 9505 человек и 1085 транспортных средств;
«Марьинка» — 9765 человек и 1390 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8755 человек и 1515 транспортных средств;
«Гнутово» — 3625 человек и 700 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11580 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/40; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 15/15.
Вчера в КПВВ «Марьинка» гражданин Сирии предлагал пограничникам 30 долларов США за беспрепятственное пересечение линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и соответствующее сообщение переданы работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Через КПВВ «Новотроицкое» к временно неподконтрольной территории Украины последовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы общим весом 200 тонн.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 11:34 42
«Майорское» — 9505 человек и 1085 транспортных средств;
«Марьинка» — 9765 человек и 1390 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8755 человек и 1515 транспортных средств;
«Гнутово» — 3625 человек и 700 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11580 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/40; «Марьинка» — 0/65; «Новотроицкое» — 25/40; «Гнутово» — 15/15.
Вчера в КПВВ «Марьинка» гражданин Сирии предлагал пограничникам 30 долларов США за беспрепятственное пересечение линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и соответствующее сообщение переданы работникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
Через КПВВ «Новотроицкое» к временно неподконтрольной территории Украины последовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены продуктовые наборы общим весом 200 тонн.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 11:34 42
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