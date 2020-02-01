Самолет из Уханя сел в Борисполе. Но потом он опять полетит в Харьков. ФОТО



Об этом сообщает сайт МВД Украины.

Самолет дозаправится топливом и вылетит в Международный аэропорт города Харькова. По докладам экипажи и медиков, которые находятся на борту, все пассажиры, экипаж и сопровождающие лица здоровы и могут продолжать полет.

«Сегодня утром, 20 февраля, в 9:40, украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь». На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а так же экипаж и сопровождающие лица», — говорится также в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 11:31 24 Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился на дозаправку в аэропорту «Борисполь».Об этом сообщает сайт МВД Украины.Самолет дозаправится топливом и вылетит в Международный аэропорт города Харькова. По докладам экипажи и медиков, которые находятся на борту, все пассажиры, экипаж и сопровождающие лица здоровы и могут продолжать полет.«Сегодня утром, 20 февраля, в 9:40, украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь». На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а так же экипаж и сопровождающие лица», — говорится также в сообщении. Новости Украины - Сегодня, 11:31 24

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