Вспоминаем, как украинцы россиян Крымом троллили 10 лет назад

И теперь те, кто издевался и злорадствовал по поводу Крыма, который россияне "как фееричные идиоты, просрали самый лакомый кусочек со всего бывшего совка" теперь сами воют от тоски и ненависти, грозятся всеми трибуналами да еще впридачу небесными карами от того, что все получилось совсем не так, как хитропопые шароварники планировали.А ведь как смешно и креативно веселились!Рисовали смешные карикатуры, визжали и подпрыгивали, кидались лайном, старались уколоть побольнее, зная, что Крым - действительно болезненная российская точка. А теперь вид имеют побитый и макаронную походку, и стонут, что с ними несправедливо поступили.А по-моему, наоборот, справедливость как раз восторжествовала!Теперь мы можем их в ответ ткнуть мордой в их собственное дерьмецо и сказать:Вам только и остается, корчиться в бессильной злобе, грысть себе локти от ненависти, тоски и унижения, вспоминая этот пост 10 летней давности.История иногда смеется жестоко над неблагодарнымиА мы, русские умеем быть благодарными. И умеем сказать "спасибо" вовремя. Вот и автору поста тоже отдельное наше русское "спасиба".Кушайте, не обляпайтесь!А всех нас я поздравляю в 6 летием возвращения Крыма на Родину!И еще одно, отдельное "спасиба!" вам, узколобым злобным майдаунам из Киева!источник