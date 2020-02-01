Вспоминаем, как украинцы россиян Крымом троллили 10 лет назад
И теперь те, кто издевался и злорадствовал по поводу Крыма, который россияне "как фееричные идиоты, просрали самый лакомый кусочек со всего бывшего совка" теперь сами воют от тоски и ненависти, грозятся всеми трибуналами да еще впридачу небесными карами от того, что все получилось совсем не так, как хитропопые шароварники планировали.
А ведь как смешно и креативно веселились!
Рисовали смешные карикатуры, визжали и подпрыгивали, кидались лайном, старались уколоть побольнее, зная, что Крым - действительно болезненная российская точка. А теперь вид имеют побитый и макаронную походку, и стонут, что с ними несправедливо поступили.
Несправедливо?
А по-моему, наоборот, справедливость как раз восторжествовала!
Теперь мы можем их в ответ ткнуть мордой в их собственное дерьмецо и сказать:
Небратья, только такие фееричные идиоты как вы, могли просрать Крым после Майдана. Теперь живите и радуйтесь что Крым не ваш. Это ваша боль и унижение. Живите и мучайтесь с этим вечно.
Вам только и остается, корчиться в бессильной злобе, грысть себе локти от ненависти, тоски и унижения, вспоминая этот пост 10 летней давности.
История иногда смеется жестоко над неблагодарными
А мы, русские умеем быть благодарными. И умеем сказать "спасибо" вовремя. Вот и автору поста тоже отдельное наше русское "спасиба".
Кушайте, не обляпайтесь!
А всех нас я поздравляю в 6 летием возвращения Крыма на Родину!
И еще одно, отдельное "спасиба!" вам, узколобым злобным майдаунам из Киева!
источник
А ведь как смешно и креативно веселились!
Рисовали смешные карикатуры, визжали и подпрыгивали, кидались лайном, старались уколоть побольнее, зная, что Крым - действительно болезненная российская точка. А теперь вид имеют побитый и макаронную походку, и стонут, что с ними несправедливо поступили.
Несправедливо?
А по-моему, наоборот, справедливость как раз восторжествовала!
Теперь мы можем их в ответ ткнуть мордой в их собственное дерьмецо и сказать:
Небратья, только такие фееричные идиоты как вы, могли просрать Крым после Майдана. Теперь живите и радуйтесь что Крым не ваш. Это ваша боль и унижение. Живите и мучайтесь с этим вечно.
Вам только и остается, корчиться в бессильной злобе, грысть себе локти от ненависти, тоски и унижения, вспоминая этот пост 10 летней давности.
История иногда смеется жестоко над неблагодарными
А мы, русские умеем быть благодарными. И умеем сказать "спасибо" вовремя. Вот и автору поста тоже отдельное наше русское "спасиба".
Кушайте, не обляпайтесь!
А всех нас я поздравляю в 6 летием возвращения Крыма на Родину!
И еще одно, отдельное "спасиба!" вам, узколобым злобным майдаунам из Киева!
источник
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