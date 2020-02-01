Жительница Донбасса: В«Зеленский, ты предатель!В»
Жительница Донбасса накричала на президента Украины Владимира Зеленского и назвала его предателем во время его визита в больницу.
Инцидент произошел в больнице города Борисполь под Киевом, которую инспектировал глава государства. Видео опубликовал телеканал «Наш».
«Зеленский, ты предатель!» – заявила женщина.
Также она спросила Зеленского, почему на передовой в Донбассе гибнут люди.
«Вам рассказать, что у нас в шахтах делается?» – добавила она.
Зеленский не отреагировал на ее вопросы и продолжил осмотр больницы.
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