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Жительница Донбасса: В«Зеленский, ты предатель!В»

root Сегодня, 12:300Новости
Жительница Донбасса: В«Зеленский, ты предатель!В»

Жительница Донбасса накричала на президента Украины Владимира Зеленского и назвала его предателем во время его визита в больницу.
Инцидент произошел в больнице города Борисполь под Киевом, которую инспектировал глава государства. Видео опубликовал телеканал «Наш».
«Зеленский, ты предатель!» – заявила женщина.

Также она спросила Зеленского, почему на передовой в Донбассе гибнут люди.
«Вам рассказать, что у нас в шахтах делается?» – добавила она.

Зеленский не отреагировал на ее вопросы и продолжил осмотр больницы.

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