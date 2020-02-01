Жители Луганска рассказали как они зарабатывают на жизнь и сколько получают



В начале 2020 года впервые был официально установлен размер минимальной заработной платы в ЛНР и он составил — 6 064 руб. (2 332 грн по курсу госбанка ЛНР).

Уровень реальных заработных плат в Луганске отличается в зависимости от сферы деятельности.

Так, средний уровень дохода реализатора товара в Луганске — 300 руб. в день (115 грн).

«Цифра очень зависит от того, что ты продаешь и где. Лучше всего в городе сейчас продается колбаса. Там цифра при хороших продажах может достигнуть и 800 руб. в день (307 грн, — ред.). На рынке 50-летия Октября в среднем — 400-500 руб. (154-192 грн), из которых 250 руб. (96 грн) — ставка, все остальное процент (7-10% от общей суммы продаж). Продавец спорттоваров на Центральном рынке в месяц имеет 8-9 тыс. руб. (3-3,4 тыс. грн). Но выгоднее — реализовать продукты, несмотря на то, что цены на них подняли в последнее время. Однако этих денег все равно не хватает», — рассказывает работница торговли Марина.

По словам предпринимательницы Екатерины, если в 2014 году в Луганске хорошо продавалось нижнее белье, то сейчас уровень дохода в этой области очень упал.

«Постоянно с продажами все хуже и хуже. Недавно был день, когда еле-еле реализовала товара на 1000 руб. (385 грн). Это не сравнить с ситуацией 2015-2016 годов, когда белье просто разлеталось», — говорит женщина.

Луганчанин Михаил, хозяин точки с детской одеждой на одном из луганских рынков, также жалуется, что уровень продаж — очень низкий.

«Вчера, например, у меня за весь день был один клиент в магазине. В этом месяце еле хватило заплатить за аренду», — говорит мужчина.

Таксисты вынуждены работать на 2-3 компании.

«Хорошо, когда в день выходит около 2 тыс. руб. (770 грн), но такое случается редко. Обычно — 1 тыс. руб. (385 грн) в день получается. Поэтому многие водители параллельно работают на 2-3 фирмы, но сейчас и это могут запретить и ввести дополнительный налог на таксование», — рассказал таксист Владимир.

Кладовщики товара в городе получают около 10 тыс. руб. (3 846 грн).

«Я раскладываю лекарства в аптеке и имею 10-ку в месяц. Муж получает 15-20 тыс. руб. (5 770 — 7 692 грн), у нас маленький ребенок. Этих денег не хватает абсолютно», — делится луганчанка Мария.

Сторож Александр рассказал, что в последнее время ставку за работу ему подняли до 5 тыс. руб. (1 923 грн).

«Я выхожу на смену сутки через трое. Раньше получал 3 тыс. руб. (1 154 грн) в месяц, теперь подняли», — говорит мужчина.

Больше зарабатывают специалисты в beauty-сфере. Так, начинающий мастер татуажа за услугу берет от 1 500 руб. (577 грн), мастер с опытом — не менее 2 500 руб. (962 грн).

«У новичка в начале карьеры может быть одна процедура в неделю. Раскрученный мастер обслуживает 2-3 клиента в день, и это 5 000 руб. (1 923 грн) или 7500 руб. (2 885 грн) соответственно. Но даже самый начинающий мастер при небольшой загруженности минимум 10 тыс. руб. (3 846 грн) имеет. Спрос на услуги был, есть и будет», — рассказывает мастер Наталья.

Стоимость маникюра с покрытием гель-лаком в Луганске стартует от 500 руб. (192 грн).

«В день стараемся брать 4-5 клиентов. На одного выделяется 2-2,5 часа. Вот и считайте, даже если взять минимально 500 руб., то 2 000 — 2 500 руб. (769-962 грн) в день выходит. Но если работать в салоне, отсюда вычитается сразу стоимость аренды места и налог. Дома работать выгоднее и спокойнее», — говорит мастер маникюра Екатерина.

Услуги хорошего мастера-парикмахера в Луганске с опытом работы стартуют от 150 руб. (58 грн) за мужскую стрижку, и от 200 руб. (77 грн) — за женскую. Окрашивание — от 1200 руб. (462 грн), вечерние прически — от 900 руб. (346 грн), плетения — от 200 руб. (77 грн).

«До войны у меня было в районе 15 тыс. грн в месяц. Сейчас — не меньше 20 тыс. руб. (7 692 грн). Но я работаю на себя, сдаю в субаренду два места, поэтому за аренду не плачу. Материал обычно заказываю в России. Есть даже россияне, кто, приезжая сюда к родным, делают у нас здесь процедуры, так как тут дешевле, чем в Москве», — рассказывает парикмахер Елена.

Торговля автомобильными запчастями в среднем приносит 30 тыс. руб. (11 539 грн) в месяц.

«Около 30 тысяч в месяц есть. Из них 1 200 руб. (465 грн) — налог. Но заработок очень зависит от сезона. После зимы, например, убивается ходовая и оборот больше. Этого хватает семье без детей, проживающей в своей квартире», — говорит предприниматель Виктор.

В вузах также зарплаты не высокие. По словам лаборанта Евгения, у него ставка — 6 000 руб. (2 308 грн), у преподавателя — 12 тыс. руб. (4 615 грн), но еще есть система премий и надбавок (за выслугу лет либо же интенсивность работы). С надбавками у лаборанта выходит около 10 тыс. (3 846 грн) ежемесячно. Он также рассказал, что студенты-лингвисты подрабатывают репетиторством, работой в школах и на интернет-ресурсах, например, написанием курсовых работ. Стоимость репетиторства стартует от 150 руб. (58 грн) за час.

В основном же бизнес в городе работает по схеме 90-х годов — поехал в Россию или на подконтрольную Киеву территорию, купил и продал с наценкой в Луганске. Экономика - Сегодня, 11:44 191 Зарплаты жителей неподконтрольного украинским властям Луганска изучали работники сайта «Радио Свобода«.В начале 2020 года впервые был официально установлен размер минимальной заработной платы в ЛНР и он составил — 6 064 руб. (2 332 грн по курсу госбанка ЛНР).Уровень реальных заработных плат в Луганске отличается в зависимости от сферы деятельности.Так, средний уровень дохода реализатора товара в Луганске — 300 руб. в день (115 грн).«Цифра очень зависит от того, что ты продаешь и где. Лучше всего в городе сейчас продается колбаса. Там цифра при хороших продажах может достигнуть и 800 руб. в день (307 грн, — ред.). На рынке 50-летия Октября в среднем — 400-500 руб. (154-192 грн), из которых 250 руб. (96 грн) — ставка, все остальное процент (7-10% от общей суммы продаж). Продавец спорттоваров на Центральном рынке в месяц имеет 8-9 тыс. руб. (3-3,4 тыс. грн). Но выгоднее — реализовать продукты, несмотря на то, что цены на них подняли в последнее время. Однако этих денег все равно не хватает», — рассказывает работница торговли Марина.По словам предпринимательницы Екатерины, если в 2014 году в Луганске хорошо продавалось нижнее белье, то сейчас уровень дохода в этой области очень упал.«Постоянно с продажами все хуже и хуже. Недавно был день, когда еле-еле реализовала товара на 1000 руб. (385 грн). Это не сравнить с ситуацией 2015-2016 годов, когда белье просто разлеталось», — говорит женщина.Луганчанин Михаил, хозяин точки с детской одеждой на одном из луганских рынков, также жалуется, что уровень продаж — очень низкий.«Вчера, например, у меня за весь день был один клиент в магазине. В этом месяце еле хватило заплатить за аренду», — говорит мужчина.Таксисты вынуждены работать на 2-3 компании.«Хорошо, когда в день выходит около 2 тыс. руб. (770 грн), но такое случается редко. Обычно — 1 тыс. руб. (385 грн) в день получается. Поэтому многие водители параллельно работают на 2-3 фирмы, но сейчас и это могут запретить и ввести дополнительный налог на таксование», — рассказал таксист Владимир.Кладовщики товара в городе получают около 10 тыс. руб. (3 846 грн).«Я раскладываю лекарства в аптеке и имею 10-ку в месяц. Муж получает 15-20 тыс. руб. (5 770 — 7 692 грн), у нас маленький ребенок. Этих денег не хватает абсолютно», — делится луганчанка Мария.Сторож Александр рассказал, что в последнее время ставку за работу ему подняли до 5 тыс. руб. (1 923 грн).«Я выхожу на смену сутки через трое. Раньше получал 3 тыс. руб. (1 154 грн) в месяц, теперь подняли», — говорит мужчина.Больше зарабатывают специалисты в beauty-сфере. Так, начинающий мастер татуажа за услугу берет от 1 500 руб. (577 грн), мастер с опытом — не менее 2 500 руб. (962 грн).«У новичка в начале карьеры может быть одна процедура в неделю. Раскрученный мастер обслуживает 2-3 клиента в день, и это 5 000 руб. (1 923 грн) или 7500 руб. (2 885 грн) соответственно. Но даже самый начинающий мастер при небольшой загруженности минимум 10 тыс. руб. (3 846 грн) имеет. Спрос на услуги был, есть и будет», — рассказывает мастер Наталья.Стоимость маникюра с покрытием гель-лаком в Луганске стартует от 500 руб. (192 грн).«В день стараемся брать 4-5 клиентов. На одного выделяется 2-2,5 часа. Вот и считайте, даже если взять минимально 500 руб., то 2 000 — 2 500 руб. (769-962 грн) в день выходит. Но если работать в салоне, отсюда вычитается сразу стоимость аренды места и налог. Дома работать выгоднее и спокойнее», — говорит мастер маникюра Екатерина.Услуги хорошего мастера-парикмахера в Луганске с опытом работы стартуют от 150 руб. (58 грн) за мужскую стрижку, и от 200 руб. (77 грн) — за женскую. Окрашивание — от 1200 руб. (462 грн), вечерние прически — от 900 руб. (346 грн), плетения — от 200 руб. (77 грн).«До войны у меня было в районе 15 тыс. грн в месяц. Сейчас — не меньше 20 тыс. руб. (7 692 грн). Но я работаю на себя, сдаю в субаренду два места, поэтому за аренду не плачу. Материал обычно заказываю в России. Есть даже россияне, кто, приезжая сюда к родным, делают у нас здесь процедуры, так как тут дешевле, чем в Москве», — рассказывает парикмахер Елена.Торговля автомобильными запчастями в среднем приносит 30 тыс. руб. (11 539 грн) в месяц.«Около 30 тысяч в месяц есть. Из них 1 200 руб. (465 грн) — налог. Но заработок очень зависит от сезона. После зимы, например, убивается ходовая и оборот больше. Этого хватает семье без детей, проживающей в своей квартире», — говорит предприниматель Виктор.В вузах также зарплаты не высокие. По словам лаборанта Евгения, у него ставка — 6 000 руб. (2 308 грн), у преподавателя — 12 тыс. руб. (4 615 грн), но еще есть система премий и надбавок (за выслугу лет либо же интенсивность работы). С надбавками у лаборанта выходит около 10 тыс. (3 846 грн) ежемесячно. Он также рассказал, что студенты-лингвисты подрабатывают репетиторством, работой в школах и на интернет-ресурсах, например, написанием курсовых работ. Стоимость репетиторства стартует от 150 руб. (58 грн) за час.В основном же бизнес в городе работает по схеме 90-х годов — поехал в Россию или на подконтрольную Киеву территорию, купил и продал с наценкой в Луганске. Экономика - Сегодня, 11:44 191

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