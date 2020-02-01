На линии разграничения пограничники обнаружили четыре машины, которые были в розыске



Так, при проверке автомобилей «Мерседес», «БМВ», «Фольксваген» и «Рено», которые двигались с временно неподконтрольной территории, пограничные наряды выяснили, что они находятся в розыске. Оказалось, что владельцы транспортных средств должны, поэтому суд принял решение о принудительном взыскании средств с должников.

Сейчас автомобили вместе с водителями переданы работникам Национальной полиции Украины. Транспортные средства полицейские доставили на специальную площадку в Мариуполе, где они будут находиться до завершения исполнительного производства в отношении их владельцев. Новости Региона - Сегодня, 11:42 128 Вчера в течение дня в КПВВ «Гнутово» пограничники Донецкого отряда обнаружили четыре автомобиля, которые были объявлены в розыск.Так, при проверке автомобилей «Мерседес», «БМВ», «Фольксваген» и «Рено», которые двигались с временно неподконтрольной территории, пограничные наряды выяснили, что они находятся в розыске. Оказалось, что владельцы транспортных средств должны, поэтому суд принял решение о принудительном взыскании средств с должников.Сейчас автомобили вместе с водителями переданы работникам Национальной полиции Украины. Транспортные средства полицейские доставили на специальную площадку в Мариуполе, где они будут находиться до завершения исполнительного производства в отношении их владельцев. Новости Региона - Сегодня, 11:42 128

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