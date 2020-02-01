Органами ГНС Луганщины проведено 22 проверки с оборота подакцизных товаров
В течение января 2020 работниками Главного управления ГНС в Луганской области проведено 22 проверки субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения действующего законодательства по регулированию производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего.
В ходе проведенных проверок установлено 25 нарушений законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров. Из них 11 случаев розничной торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных розничных ценах. В целом, по результатам проведенных проверок доначислено 850,1 тыс. гривен.
Кроме того, за январь этого года изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на общую сумму 143 тыс. гривен. Экономика - Сегодня, 12:47 17
В ходе проведенных проверок установлено 25 нарушений законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров. Из них 11 случаев розничной торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных розничных ценах. В целом, по результатам проведенных проверок доначислено 850,1 тыс. гривен.
Кроме того, за январь этого года изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на общую сумму 143 тыс. гривен. Экономика - Сегодня, 12:47 17
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