Назвавшему В«лежалым прошлымВ» День Победы Гудкову ветеран Рыбаков напомнил о потерях в ВОВ

«Ни Гудкову переименовывать или давать какие-то другие названия тому, что было. А была война, были большие потери, и мы о них скорбим. И стараемся, чтобы больше таких примеров не было», — отметил Рыбаков.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Николаевич Рыбаков, прошедший Сталинград и Курскую битву, прокомментировал высказывания несостоявшегося депутата Мосгордумы Дмитрия Гудкова о празднике 9 Мая и параде Победы.ФБА «Экономика сегодня»Дмитрий Гудков ранее называл «абсурдным» сам парад Победы. Что же касается праздника 9 Мая, то, по его мнению, он и вовсе является «лежалым прошлым».Журналисты Федерального агентства новостей поинтересовались у Василия Рыбакова, что бы он ответил на такие заявления Гудкова. Ветеран ВОВ сказал, что даже не стал бы с ним разговаривать, «повернулся и ушел». Гудкову и тем, кто допускает подобные высказывания, Рыбаков посоветовал обратить внимание на масштабы акции «Бессмертный полк», которые увеличиваются с каждым годом.Татьяна Ленская