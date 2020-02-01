ВСУ не соблюдают не только договоренности, но и не держат слово чести офицера – эксперт

Фото из архива ЛуганскИнформЦентраВоеннослужащие украинской армии не только не соблюдают договоренности, но и не держат слово чести офицера. Об этом ЛИЦ заявил военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, комментируя пятую годовщину со дня подписания документа об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Пять лет назад, 20 февраля 2015 года, в пресс-центре ЛуганскИнформЦентра состоялось подписание документа об отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также пресс-конференция о реализации принятого 12 февраля 2015 года Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. В пресс-конференции принимали участие бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий, представитель РФ в Совместном центре по контролю и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) генерал-полковник Александр Ленцов, представитель ВСУ в контактной группе (КГ) СЦКК полковник Дмитрий Лахуров, представитель РФ в КГ СЦКК, полковник Александр Абабков, представитель пресс-службы Минобороны РФ Александр Кучеренко, наблюдатели от ОБСЕ Джон Кросби и Михаэл Шидер."Ровно пять лет назад в этом здании, именно за этим столом в Луганском Информационном Центре состоялось знаковое событие, когда за одним столом сидели российские, украинские генералы, а также тогдашний глава Республики", - вспоминает Марочко."Они подписали документ об отводе тяжелых вооружений. Тогда было заявлена такая очень хорошая фраза, что, мол, это не только документ подписан, но и украинский полковник дает слово офицера. И сейчас мы видим, что до сих пор гибнут украинские военнослужащие точно так же, как гибнут и наши военнослужащие. Линия соприкосновения у нас постоянно напряжена, а то вооружение, что ВСУ должны были отвести, оно до сих пор применяется украинской армией. Вот мы и видим цену тем словам, что давал украинский полковник. Украинская армия не только не соблюдает любые договоренности, под которыми поставила свои подписи, но и не держит слово чести офицера", - подчеркнул он.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 февраля — Луганск