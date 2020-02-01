Министерство юстиции ЛНР разъяснило особенности оформления завещания и наследства

Заместитель министра юстиции Луганской Народной Республики Анна Авильцева на брифинге в ЛуганскИнформЦентре разъяснила особенности оформления завещания и наследства.Она отметила, что частные и государственные нотариусы Луганской Народной Республики обладают равными правами при совершении нотариальных действий, а выданные ими документы имеют одинаковую юридическую силу."Хотелось бы отметить, что ежегодная статистика свидетельствует об увеличении количества удостоверенных завещаний, заведенных наследственных дел и выданных свидетельств о праве на наследство у частных нотариусов, что подтверждает рост доверия к ним граждан Республики", - проинформировала Авильцева.Замминистра заверила, что, обратившись за удостоверением завещания к нотариусу, гражданин может быть уверен в том, что никто из посторонних лиц не узнает об этом."Сохранение профессиональной тайны – одна из главных обязанностей нотариуса. Нотариусам при исполнении служебных обязанностей запрещается разглашать сведения, оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением нотариальных действий, в том числе после сложения полномочий или увольнения, - пояснила она. - При назначении на должность нотариус приносит присягу, согласно которой он обязуется хранить профессиональную тайну. Лица, виновные в нарушении нотариальной тайны, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Луганской Народной Республики"Так, во время совершения такого нотариального действия, как завещание, у нотариуса в кабинете находится только завещатель. В исключительных случаях при составлении и удостоверении завещания у нотариуса, кроме завещателя, могут присутствовать свидетели, переводчики и рукоприкладчики. Это происходит, когда у завещателя есть какой-либо физический недостаток, например, если он слепой или глухой, или не может поставить подпись под текстом завещания. В таких случаях нотариус письменно предупреждает всех присутствующих об ответственности за разглашение тайны нотариального действия, свидетелями или участниками которого они стали.При этом сведения и документы о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых они совершены.Законодательством предусмотрен исчерпывающий список лиц, которым открывается тайна совершенного нотариального действия: органы суда, прокуратуры, судебные приставы. По запросам государственной нотариальной конторы, Нотариального архива, частного нотариуса, которые направляются исключительно в целях оформления наследственных прав, нотариус предоставляет сведения о совершенных нотариальных действиях и копии документов, находящихся у него на хранении. Сведения из Наследственного реестра о наличии составленного завещания выдаются только завещателю, а после его смерти – лицу, предъявившему свидетельство о смерти.Представитель Минюста напомнила, что законодательством ЛНР определены два основания наследования – по завещанию и по закону."Наследование по завещанию – когда наследодатель при жизни составляет и нотариально удостоверяет завещание. Гражданин волен передать свое имущество после смерти любым лицам. При этом не имеет значения, являются эти люди родственниками завещателя или нет, - пояснила она. - Наследование по закону происходит в случае, если наследодатель не выразил свое волеизъявление в форме завещания, либо завещание признано недействительным, либо наследник по завещанию скончался раньше или отказался принять имущество"Если наследодатель завещал только часть недвижимого имущества, а в отношении другой не оставил распоряжений, наследуется по закону не охваченная данным документом доля имущества.Она рассказала, что правила наследования не ограничивают число изменений завещания. Менять свою волю наследодатель может неограниченное количество раз и в любое время. Причины, по которым наследодатель принял такое решение, не имеют значения, не требуется и согласия со стороны наследников."Оформление наследства – процесс длительный. Он делится на две стадии: первая – принятие наследства, то есть, выражение воли наследника, желающего принять наследство, вторая – оформление документов, подтверждающих право собственности на унаследованное имущество", - проинформировала Авильцева.Так, Гражданским кодексом предусмотрено, что фактическое принятие наследства подтверждается решением суда. При этом суд признает фактическое принятие наследства не только на основании подтверждения совместного проживания наследника с наследодателем, но и других документов, подтверждающих управление имуществом, например, квитанций об оплате коммунальных платежей."Обращаем внимание граждан, что наследникам необходимо обратиться к нотариусу для принятия наследства до истечения шести месяцев со дня смерти наследодателя даже в том случае, если они совместно проживали с умершим. Если же срок пропущен, наследник будет устанавливать факт принятия наследства через суд", - подчеркнула она.20 февраля — Луганск