ОБСЕ потеряла два беспилотника во время подготовки провокации ВСУ – Народная милиция

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потеряли два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) во время подготовки ВСУ провокации в районе поселка Голубовское. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения. Кроме того, киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.

"Накануне выхода ДРГ для прикрытия действий своих боевиков (командир 72-й бригады ВСУ полковник Артем) Богомолов отдал указания разместить среди жилых домов населенного пункта Новотошковское станцию радиоэлектронного подавления "Буковель–АД", - отметил Филипоненко.

"В период кровавой попытки выхода украинской ДРГ работа станции помех была отмечена и сотрудниками международной наблюдательной миссии, которые осуществляли свою деятельность в указанном районе. В результате применения станции помех международные наблюдатели потеряли два беспилотных летательных аппарата, каналы управления которых были подавлены", - сообщил офицер пресс-службы.

Он добавил, что беспилотники СММ ОБСЕ доставлены в штаб бригады, информация с них изучается членами комиссии Генерального штаба и командования так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), а также лично начальником Генштаба Русланом Хомчаком.

Напомним, представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и общественники из организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" 20 февраля передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля при попытке киевских диверсантов приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, а также останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 февраля — Луганск