Комиссия ВСУ выявила факты сокрытия потерь личного состава в зоне "ООС" – Народная милиция

Комплексная комиссия генерального штаба ВСУ и командования так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") выявила в одной из бригад многочисленные факты сокрытия потерь среди личного состава. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что 19 февраля в 72-ю ВСУ бригаду направлена комплексная комиссия генерального штаба и командования "ООС" под руководством начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака.

"На данный момент членами комиссии уже выявлены многочисленные факты сокрытия потерь среди личного состава, в том числе в результате провальной попытки выхода диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на позиции Народной милиции. По итогам беседы членов комиссии с военнослужащими 72-й бригады установлено, что многочисленных безвозвратных потерь среди членов диверсионной группы удалось бы избежать, если бы на медицинских должностях находились квалифицированные специалисты, способные оказать медицинскую доврачебную помощь раненым", – рассказал Филипоненко.

"В ходе проверки установлено, что решение о начале выдвижения диверсионной группы командир бригады (полковник Артем) Богомолов принимал самостоятельно, а доклад в вышестоящий штаб был произведен спустя пять часов после начала операции. Поводом для осуществления доклада послужило опубликование в средствах массовой информации сведений о попытке проникновения украинской диверсионной группы", – добавил офицер пресс-службы.

Он отметил, что, "на штатные должности санитаров командование бригады назначает своих "полевых жен".

"Так, в третьем взводе первой роты, личный состав которой осуществлял диверсионную вылазку, на должности боевого медика взвода числится солдат Михайленко Татьяна Павловна, которая по образованию является дизайнером. При этом в расположении роты никто из сослуживцев ее никогда не видел", – пояснил Филипоненко.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, два украинских силовика погибли и трое получили ранения.

В оборонном ведомстве Республики сообщали, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками получили множественные овреждения объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 февраля — Луганск