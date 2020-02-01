Зеленский вместо установления мира приказывает убивать народ Донбасса – "Мир Луганщине"

Президент Украины Владимир Зеленский вместо установления мира приказывает убивать население Донбасса. Об этом ЛИЦ заявил руководитель исполкома Стахановского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко.

Он отметил, что Украина в очередной раз нарушила Минские соглашения, нанеся массированный удар по населенным пунктам ЛНР, в результате чего получили повреждения жилые дома.

"Президент Украины недавно заявил, что необходимо перевести весь процесс урегулирования из Контактной группы в "нормандский формат". Но как это возможно сделать, если он и Минские соглашения никогда не выполнял? В то время, когда Зеленский разъезжает по разным странам, устраивает конференции и заседания, мирные жители Донбасса сидят в подвалах своих домов и слышат звуки разрывающихся снарядов", - сказал Нестеренко.

Руководитель исполкома напомнил, что не так давно Зеленский заявлял, что Украина должна бороться за своих граждан и поручил упростить процесс получения украинского паспорта и поступления в вузы для жителей ЛНР И ДНР.

"Как он может заявлять, что нужно бороться за людей и продолжать их убивать? Президент говорит одно, а делает совершенно другое. Неудивительно, что даже жители Украины уже презирают этого человека. Зеленского не волнует, что в городах и поселках, которые он приказал обстрелять, живут мирные люди, в том числе дети, ему все равно, сколько еще жизней будет стоить война в Донбассе. Этому человеку важны лишь свои интересы и выгода, он никогда не слышал и не услышит жителей Донбасса, которые просят о прекращении обстрелов", - отметил он.

"Массированные обстрелы многих территорий Донбасса идут прямо сейчас. Что в это время делает президент Украины? Может, предлагает пути мирного урегулирования конфликта или дает приказ остановить огонь? Нет, Владимир Зеленский приказывает ВСУ наступать на мирное население", - подчеркнул Нестеренко.

20 февраля — Луганск