Два диверсанта ВСУ умерли из-за неквалифицированных действий медиков – Народная милиция

Два раненых участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся 18 февраля приблизиться к позициям оборонного ведомства Республики в районе Голубовского, умерли из-за неквалифицированных действий медиков. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По уточненным сведениям от нашего источника в 72-й бригаде ВСУ, нам стало известно об очередных жертвах, связанных с действиями неквалифицированных медиков, не сумевших оказать помощь раненным диверсантам", – отметил он.

"Младший сержант Ганопольский Андрей Игоревич и солдат Корниец Николай Васильевич скончались, а солдаты Петренко Вадим Алексеевич и Денисенко Александр Александрович доставлены в реанимационное отделение военного госпиталя в Северодонецк", – уточнил Филипоненко.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко назвал фамилии получивших ранения участников украинской диверсионно-разведывательной группы ДРГ, пытавшейся 18 февраля приблизиться к позициям оборонного ведомства Республики в районе Голубовского.

В Народной милиции ЛНР сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

В оборонном ведомстве Республики сообщали, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.

Позже представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского бойца ВСУ.

Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщала, что Украина просит ЛНР передать тело погибшего, на что Народная милиция выразила свою готовность.

В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 февраля — Луганск