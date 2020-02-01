ЛНР передала Украине тело и останки погибших в Донбассе бойцов ВСУ (ФОТО)

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и общественники из организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля при попытке киевских диверсантов приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, а также останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году. Передача тела состоялась в районе моста через Северский Донец вблизи Счастья, передает корреспондент ЛИЦ."Мы находимся почти на крайней точке, на линии разграничения ЛНР и сегодня будут передаваться тело погибшего 18 февраля в результате действий украинской диверсионной группы военнослужащего ВСУ и будут передаваться останки военнослужащего Украины, погибшего в 2014 году на территории аэропорта", - сообщила журналистам представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших - и одного и второго – установлены", - добавила Кобцева.Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, два украинских силовика погибли и трое получили ранения.В оборонном ведомстве Республики сообщали, что киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов.Позже представители ЛНР в СЦКК эвакуировали тело погибшего в районе Голубовского бойца ВСУ – 22-летнего гранатомётчика Максима Хитайлова.Представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщала, что Украина просит ЛНР передать тело погибшего, на что Народная милиция выразила свою готовность.В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками получили множественные повреждения объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".20 февраля — Луганск