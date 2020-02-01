Народный Совет расширил сферу использования Государственного гимна ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели и приняли закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Луганской Народной Республики "О Государственном гимне Луганской Народной Республики".

"Принятие закона направлено на урегулирование вопросов относительно использования государственного гимна Луганской Народной Республики во время торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями", – отметила депутат Светлана Хворостян.

"Государственный гимн ЛНР теперь может официально исполняться на любых мероприятиях. Ранее существовали определенные ограничения", – добавил председатель парламентского комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного Совета Дмитрий Кукарский.

Он уточнил, что принятые изменения направлены на унификацию законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации.

20 февраля — Луганск