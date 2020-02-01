Украинские националисты диктуют Зеленскому политику в отношении ЛНР – ветеран

Украинские националисты диктуют президенту страны Владимиру Зеленскому политику в отношении ЛНР. Об этом ЛИЦ заявил ветеран Великой Отечественной войны, житель поселка Ящиково Перевальского района Григорий Самойлов.

18 февраля киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовское.

"Сейчас на Украине националисты указывают президенту, какую политику проводить по отношению к нашей Республике, - заявил Самойлов. - Они не хотят, чтобы страна развивалась и крепла на основе нашей общей с Россией истории. Украинские горе-историки в угоду националистической власти переписывают историю собственной страны".

"Я ветеран войны, участник боевых действий, и мне больно смотреть, как по Крещатику идут бандеровские воины, и многие жители их считают своими освободителями. А памятники настоящим освободителям оскверняют или сносят. За георгиевскую ленточку можно попасть в тюрьму. И вы считаете, что эти люди будут следовать совести и правде и соблюдать Минские договоренности? Они хотят уничтожить физически всех с ними не согласных. Но мы все равно победим, как в 1945 году", - подчеркнул ветеран.

Ранее в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и общественники из организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" 20 февраля передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля при попытке киевских диверсантов приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, а также останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

В представительстве Республики в СЦКК сообщали, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 февраля — Луганск