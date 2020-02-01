Погребинский объяснил суть борьбы Ахметова и Коломойского за Зеленского

«Ахметов укрепляет свои позиции. Возможен вариант, при котором в Кабинете министров Украины могут оказаться его сторонники», – заявил киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя статью Financial Times, где утверждается, что олигарх Ринат Ахметов пытается приблизиться к Владимиру Зеленскому на фоне его разногласий с олигархом Игорем Коломойским.

«У этой оценки Financial Times есть основания, – сказал Михаил Погребинский. – Например, Коломойский потерял одну из опор своего влияния, когда с должности руководителя офиса президента был уволен Андрей Богдан. Кроме того, Зеленский продемонстрировал, что не будет помогать Коломойскому возвращать «ПриватБанк», он подписал соответствующий закон. Я, правда, не очень понимаю, как законом можно отменить судебное решение. Но важно другое: Зеленский ясно продемонстрировал Коломойскому свою позицию. Это все понимают».

«У Ахметова все наоборот. Он укрепляет свои позиции. Сейчас всерьез предсказывают вариант, при котором в результате ротации в кабинете министров могут оказаться люди, близкие к Ахметову. Кроме того, Ахметов создал перспективный информационный телеканал «Украина-24», который переманивает сильных украинских журналистов, в частности из СМИ, связанных с Виктором Медведчуком. Ахметов ясно дает понять Зеленскому, что он будет ему другом», – заключил политолог.

Ответ Коломойского последовал в виде критических стрел в адрес Зеленского, которые исходили даже от членов президентской команды, например, от депутата партии «Слуга народа» Александра Дубинского. Кроме того, телеканал «1+1», принадлежащий Коломойскому, теперь позволяет себе менять тональность в отношении президента. «Пока мягко, но явно намекая: точка зрения канала будет зависеть от того, как будет вести себя Зеленский», – отметил Погребинский.Напомним, лондонская Financial Times в четверг опубликовала материал под заголовком «Украинские олигархи борются за влияние на президента». По утверждению авторов, владелец крупнейшего на Украине холдинга СКМ Ринат Ахметов пытается приблизиться к президенту страны Владимиру Зеленскому на фоне разногласий украинского лидера с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.В статье утверждается, что Ахметов, у которого сохраняется бизнес на Украине «стремится стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, пока влияние давнего соперника ослабевает», цитирует статью «Интерфакс».Автор материала ссылается на мнение западного дипломата о том, что Ахметов является незаменимым, если Зеленский намерен решить одну из самых сложных проблем Украины – «тлеющую войну». «Стоит только Украине вернуть контроль (над Донбассом, – прим. ВЗГЛЯД), способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу – или лишить ее – делает его ключом к мирному урегулированию», – говорится в статье.Ранее Зеленский заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены. Так он ответил на высказывание Игоря Коломойского о важности восстановления отношений между Россией и Украиной.Иван Абакумо