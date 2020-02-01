Народный Совет внес изменение в Арбитражный процессуальный кодекс ЛНР

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 184 Арбитражного процессуального кодекса Луганской Народной Республики".

Заместитель генерального прокурора ЛНР Максим Обухов отметил, что законом вносится изменение в Арбитражный процессуальный кодекс в целях гармонизации законодательства ЛНР с законодательством Российской Федерации.

"Статьей 2 кодекса определены задачи судопроизводства в арбитражных судах, к числу которых, в частности, отнесены укрепление законности, предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, формирование уважительного отношения к закону и суду", – рассказал он.

"Вместе с тем отсутствие в Арбитражном процессуальном кодексе нормы, регламентирующей действия арбитражных судов в случае обнаружения ими признаков преступления в действиях участвующих в судебном разбирательстве лиц, делает невозможным выполнение указанных задач арбитражного судопроизводства в полном объеме", – добавил Обухов.

Заместитель генпрокурора проинформировал, что сейчас в статье 184 кодекса эта правовая норма отсутствует.

"Этот законодательный пробел способствует различным злоупотреблениям со стороны недобросовестных лиц, участвующих в рассмотрении дел в порядке арбитражного судопроизводства. В частности, речь может идти о фальсификации судебных доказательств в арбитражных процессах. В настоящее время Арбитражные суды, осуществляющие проверку обоснованности заявления о фальсификации доказательств в рамках статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса, должны лишь отразить результаты этой проверки в протоколе судебного заседания, но не обязаны сообщать об обнаружении признаков преступления в органы дознания или предварительного следствия", – рассказал он.

Обухов отметил, что "на практике Арбитражные суды, проведя проверку, могут принять решение об исключении недостоверных доказательств из числа доказательств по делу, однако возбуждение уголовного дела по результатам проверки может быть инициировано только участвующими в деле лицами путем их самостоятельного обращения в правоохранительные органы".

"В целях обеспечения единообразной организации судопроизводства во всех видах судебных процессов принятым законом вводится правовая норма, обязывающая арбитражные суды сообщать в органы дознания или предварительного следствия об обнаружении признаков преступления в действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц", – проинформировал заместитель генпрокурора ЛНР.

20 февраля — Луганск