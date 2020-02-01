Скабеева поставила на место украинца, зачитавшего сводки ВСУ о ситуации в Донбассе

"Знаете, почему мы не верим этой вашей "оперативной информации"? Хотя бы потому, что информация там появилась спустя пять минут после начала провокации. Невозможно так быстро делать выводы. Неадекватно оперативность эта выглядит. Так не бывает, если люди действительно что-то проверили", - сказала журналистка.

"И еще раз: трупы. Когда вы поедете забирать их в морг ЛНР, вы будете вынуждены признать, что это ваша украинская провокация. На этом мы вопрос закрываем", - заявила Скабеева.

Российская тележурналистка Ольга Скабеева указала украинскому эксперту, почему сводки ВСУ о ситуации в Донбассе не заслуживают доверия.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Скабеева поспорила о ситуации на линии разграничения между Украиной и ЛДНР с украинским политиком Гордеем Беловым в студии "60 минут". Он обвинил Россию в организации провокаций 18 февраля и невыполнении Минских соглашений, а также привел информацию ВСУ, согласно которой с территорий республик Донбасса велся обстрел украинских позиций.Ведущая обратила внимание, что "официальная" информация так называемой "Операции объединенных сил" Украины в Донбассе не считается в России и ЛДНР достоверным источником. Сомнения у Москвы возникают из-за подозрительной "оперативности" сводок о провокациях, и события вторника не стали исключением.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Главным аргументом не в пользу Украины при оценке событий 18 февраля является обнаружение тел украинских военных у окопов и блиндажей ЛНР, отметила Скабеева. Он подчеркнула: то, что диверсанты ВСУ оказались в непосредственной близости от позиций ополченцев, показывает, кто на самом деле начал провокацию, и украинской стороне придется это признать, если она хочет вернуть тела убитых.Попытки Белова возразить ведущая жестко пресекла.Отметим, в ночь на среду Совбез ООН по инициативе России провел заседание, посвященное нарушению Минских соглашений в Донбассе со стороны Украины. На заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на нежелание ряда влиятельных украинских чиновников выполнять "Минск-2" и постоянные попытки Киева подменить договоренности другими форматами.Григорий Егоро