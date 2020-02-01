Проблемы Киева и обострение в Донбассе

В Донбассе произошло очередное обострение. Все понимали, что рано или поздно оно состоится. Периодические обострения были основой порошенковской тактики в Донбассе, а раз Зеленский полностью вжился в образ своего предшественника, то разумно было ожидать также повторения его тактических ходов.Однако формат обострения удивил. Оно носит не столько военный, сколько информационный характер.Убедиться можно, сравнив оценку события руководством ДНР/ЛНР с разразившейся в Киеве истерикой. Позиция народных республик заключается в том, что украинская ДРГ, пытаясь пройти в тылы республиканских войск, подорвалась на минах. Результат — один убитый, четыре раненых. Чтобы эвакуировать их из нейтральной зоны, украинские войска, по версии народных республик, подвергли артиллерийскому обстрелу жилые кварталы.Версия убедительная. Подобное неоднократно случалось. Разница лишь в том, что до сих пор украинцы, пытаясь спасти своих раненых, били по позициям республиканских войск. Обстрелы жилых кварталов проводились по другим случаям (обычно вообще без повода). В этом была логика. Нет смысла стрелять по глубокому тылу, если опасность, угрожающая твоим солдатам, находится в непосредственной близости. Чтобы предотвратить захват в плен раненых и вынести тело убитого, надо подавить огневые точки на передовом рубеже. Обстрелы жилых кварталов в этом деле не помогут.Но я не думаю, что представители ДНР/ЛНР в данном случае преувеличивают. Опять же, подобные столкновения с ДРГ случались неоднократно. Иногда они переходили в локальные бои с задействованием нескольких десятков военнослужащих с обеих сторон. Но никогда никто не утверждал, что украинцы обстреляли жилые кварталы, если обстрелов не было. ДНР/ЛНР просто ни к чему клеветать на своего врага. Это никак не улучшает их позицию, но может существенно подорвать доверие.Более того, в данном случае и украинская сторона не отрицает обстрела. Она не стала опровергать заявление ДНР/ЛНР. Киев просто по-своему интерпретировал события.С точки зрения Украины, корпуса ДНР/ЛНР (по другой версии, «российские военнослужащие») перешли атаку в районе развода войск в Золотом, попытавшись захватить несколько населённых пунктов.Как видим, украинская интерпретация косвенно объясняет причины обстрела жилых кварталов — ВСУ, мол, отбивали массированную атаку. Далее несложно заявить, что в этих самых жилых кварталах накапливались (или могли накапливаться) резервы, концентрируясь перед атакой. А дальше — «на войне как на войне».Таким образом, с высокой долей уверенности можно говорить о провокации, организованной не какими-то полковниками ВСУ (как часто бывало прежде) ради сокрытия факта разворовывания материальной базы подчинённых им соединений, но высокопоставленными военными и влиятельными политиками в Киеве.Чтобы всё сложилось как надо, было необходимо спланировать операцию, подвезти на батареи дополнительный боезапас, подтянуть резервы на случай, если что-то пойдёт не так и корпуса ДНР/ЛНР действительно ответят на обстрел атакой позиций ВСУ. Надо было, наконец, послать ДРГ на минное поле, чтобы получить свежих пострадавших как доказательство «коварства врага» и как повод для стрельбы. Всё это надо было синхронизировать между собой и с политическими акциями в Киеве. Военным необходимо было обеспечить политическое прикрытие на случай, если Зеленский проявит принципиальность и начнёт расследование инцидента. Ну и, наконец, необходимо было обеспечить моментальную согласованную реакцию украинской прессы.Всё это мы видели. Вплоть до того, что Зеленскийбыл вынужден срочно собрать для рассмотрения данного вопроса СНБО. Впрочем, в ходе заседания Совета он то ли преодолел свой страх, то ли, что более вероятно, получил поддержку влиятельных внешних и/или внтуриполитических сил. Несмотря на массовую истерику киевских политиков и СМИ, Зеленский, после заседания СНБО заявил о неизменности курса Украины на мир. То есть, на данном этапе он пытается конфликт не раздувать, сохранив себе пространство для манёвра.Следовательно, можем предположить, что достаточно влиятельные украинские политические силы попытались, не поставив в известность Зеленского, спровоцировать серьёзный конфликт. Причём его военная составляющая должна была быть минимальной, чтобы не довести дело до реальных полномасштабных боёв. Основной упор делался на информационную составляющую, которая должна была представить рядовой инцидент, из тех, что регулярно случаются на линии разграничения, в качестве невиданного по силе наступления ДНР/ЛНР в одном из пунктов разведения войск, причём по возможности указать на Россию как на соучастника.Зеленский, оказавшись перед неожиданным для него развитием событий, решил попытаться разобраться в том, что конкретно произошло, а уж затем формировать официальную реакцию. Разумный ход (наверное, первый из совершённых им в качестве президента), оставляющий все пути открытыми и избавляющий от необходимости принимать решения в условиях дефицита информации.Всем. Украина в течение последнего месяца получила целый ряд отчётливых сигналов, свидетельствующих об утрате Киевом поддержки Запада, а также о том, что ключевые деятели режима могут быть объявлены тем же Западом преступниками.Никто не знает, как далеко зайдёт Трамп в своей мести демократам. Но показанный на поддерживающем его канале фильм об «украинской лжи», называющий события 2014 года государственным переворотом, проведённым на деньги американских налогоплательщиков и при поддержке американской администрации, позволяют Трампу добиваться тюремных сроков для всей политической верхушки демократов, включая самого Обаму. Обвинения в обмане конгресса и самовольном, без санкции парламента, начале войны (пусть и гибридной) с Россией в адрес экс-президента уже прозвучали.Но обвиняя в уголовных преступлениях американских демократов, нельзя не обвинить их украинских партнёров. Более того, в некоторых случаях только предварительное осуждение украинского преступника создаёт доказательную базу для обвинения его американского контрагента. Администрация Трампа становится объективной угрозой ключевым фигурам киевского режима.Европейский Союз отметился «12-ю шагами для мира на Украине» и публикацией документов Ван дер Верффа, из которых следует, что созданной голландцами Совместной следственной группе прекрасно известно, что ни один из российских или украинских «Буков» не мог сбить рейс МН-17. Резонно возникает вопрос: кто и чем его сбил? Также интересно знать, кто мог это сделать незамеченным в воздушном пространстве Украины, на глазах у крутившихся рядом с «Боингом» украинских то ли штурмовиков, то ли истребителей. В общем, вопросов возникает много и все они для Киева крайне неудобны. Если не считать Прибалтики и Польши (а их слишком мало, чтобы что-то изменить), то и ЕС тоже отрёкся от Украины и прекращает покрывать преступления им же приведённого к власти режима, пытаясь выйти сухим из воды.Кроме того, Франция и Германия солидаризовались с Россией в вопросе о нецелесообразности планирования встречи в "нормандском формате" в Берлине до тех пор, пока не будет выполнено домашнее задание, данное Украине в Париже. От Зеленского требуют выполнять "Минск".Надежда на то, что удастся добиться от России уступок благодаря назначению нового ответственного за Украину, тоже не оправдалась. Позиция Кремля даже несколько ужесточилась.Киевский режим погружается во всё более полную изоляцию, постепенно оставаясь один на один с ограбленным им народом. Его столпам (Порошенко, Турчинову, Яценюку), а также Тимошенко, Кличко, многим активистам Майдана, большинству олигархов и даже многим так называемым оппозиционерам грозят большие неприятности.Для всех них обострение в Донбассе — последняя попытка изменить позицию Запада по Украине, показать европейцам «настоящую войну» с «напавшей Россией», вновь получить поддержку (финансовую, экономическую, военную, политическую, дипломатическую и т.д.) и как-то стабилизировать внутриполитическую ситуацию. Внешняя сила в лице американских демократов и Соросатакже заинтересована в обострении на Украине. Это обострение можно будет использовать в предвыборной борьбе против Трампа, показав избирателям, что его политика приводит к погрому американских союзников и потере вложенных в них ресурсов.Так что хоть Зеленский и выторговал время на размышление, но выбор его ограничен. Он может отказаться поддерживать курс на новую конфронтацию, но тогда ему придётся вступить в борьбу практически со всеми влиятельными игроками на украинском поле. Поддержать и защитить его может только Россия, но для этого необходимо согласиться на заявленный Москвой формат урегулирования кризиса в Донбассе и начать активно реализовывать Минские соглашения. Для таких действий у Зеленского нет ни собственных сил, ни надёжных союзников, и даже рейтинг его пробил отметку в 40% и продолжает быстро снижаться.Ростислав Ищенко