Парламент внес изменения в КоАП ЛНР в части ответственности за нарушение тишины и покоя

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменения в статью 20.35 Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях".

"Задачей принятого закона является устранение отдельных недостатков и изменение отдельных действующих норм Кодекса ЛНР об административных правонарушениях (КоАП) после вступления в силу закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики", – отметила депутат Белла Демешко.

Председатель парламентского комитета по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов добавил, что "изменения приняты в целях создания эффективного законодательного механизма нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с административной ответственностью за нарушение норм закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Луганской Народной Республики".

"Если есть закон – за его нарушение должна наступать ответственность", – подчеркнул депутат.

20 февраля — Луганск