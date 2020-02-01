Обстрелы Донбасса будут продолжаться, пока Зеленский у власти – житель Первомайска

Обстрелы Донбасса будут продолжаться, пока президент Украины Владимир Зеленский находится у власти. Об этом заявил житель Первомайска Иван Ефимов.

18 февраля киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР с целью эвакуировать погибших и раненых диверсантов, которые пытались приблизиться к позициям Народной милиции в районе поселка Голубовское.

"К сожалению, президент Зеленский не идет на контакт, не хочет выполнять Минские договоренности, что, в принципе, следовало ожидать. Разницы между ним и (экс-президентом Украины Петром) Порошенко абсолютно никакой, - заявил Ефимов. - Пока у власти находится вот эта клика, обстрелы будут продолжаться, я больше чем уверен. И ни Европейский Союз, ни США – никто не заинтересован в урегулировании этого конфликта".

Он добавил, что в результате обстрела остались без электроснабжения жилые районы Марьевка и Михайловка в поселке Золотое-5.

"На Михайловке восстановили электроснабжение, а Марьевка остается без света по сию минуту. Нужно запрашивать режим тишины, должны работать ОБСЕ, (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) СЦКК, работа ведется в этом направлении", - проинформировал Ефимов.

Ранее в Народной милиции сообщили, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным оборонного ведомства Республики, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения.

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и общественники из организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" 20 февраля передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля при попытке киевских диверсантов приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, а также останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

В представительстве Республики в СЦКК сообщали, что объекты гражданской инфраструктуры в Кировске и поселке Донецкий получили множественные повреждения в результате обстрела населенных пунктов киевскими силовиками. Кроме того, мирный житель поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 февраля — Луганск