Зеленский начинает В«хорватский сценарийВ» установления мира на Донбассе

Украина сегодня начинает процесс «приведения мира» на Донбасс.Но все это делается мирно, лишь в понимании представителей Украины. Кандидат в президенты Зеленский обещал наступление мира на Донбассе. Наивные граждане Украины восприняли это обещание в общечеловеческом понимании, но мир по-Зеленскому – это МЕРТВАЯ тишина.Мир по-украински – это «Аллея ангелов» в Донецке. Кто не знает, о чем я – «гугл» в помощь, многие будут шокированы. Но это и есть тот самый мир, который гарантировал кандидат Зеленский, баллотируясь в украинские президенты. Впрочем, Зеленский изначально говорил, что информационное давление и информационная война – приоритетное направление для того, чтобы привести Донбасс к послушанию и «возвращению в родную гавань». То, что Донбасс давно выбрал свою гавань, никого из украинской власти не интересует.Начали поступать сведения из разных источников о плане, который уже отрабатывают украинские специалисты на Донбассе Из разрозненных сведений мы теперь можем составить полную картину сделанного и того, к чему нас готовят. И да, первым делом информационная подготовка, картинка для западного обывателя, картинка для украинского обывателя и оправдание того геноцида, который должен последовать после картинки.Для картинки выбирается протестное настроение живущих в Республиках граждан. Тема может быть любая: тут и задержка зарплаты, невывоз мусора, качество дорог, налоги на торговцев с рынка… ЛЮБАЯ тема, которая будет горячо обсуждаться определенными слоями населения. Да, в Республиках живется тяжелее, чем в Омане или на Мальдивах, и, конечно есть то, чему люди не рады. Для раскачки недовольных в Республиках, пока только в соцсетях, действуют профессионалы, аккуратно разжигая ситуацию до точки кипения.Есть и те, кто вовремя направит «народный гнев» в нужное русло. Или как минимум создаст видимость такого направления. Спусковым крючком будет деятельность украинского гражданина Сивохо, который ЛИЧНО Зеленским назначен на должность «миротворца» неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.Сергей Сивохо должен наладить мирный диалог с гражданами ЛДНР. Определенная часть этих граждан уже заранее завезены на места для того, чтобы диалог состоялся. Я не утверждаю, что любой, кто будет общаться в рамках такого мирного диалога, является агентом СБУ, это не так. Специалисты без проблем могут использовать человека втемную. Если у обыкновенного пенсионера на улице Донецка спросить: «До войны лучше жилось или сейчас?», любой вменяемый человек ответит: «Конечно, до войны».«Значит, вы против войны и хотите восстановления ирной Украины?» – продолжит умелый пропагандист. «Конечно, я за мир, и за мир на всей Украине, и жить нужно дружно и т.д.» — скажет любой вменяемый человек.Но суть в том, что ТОЙ, мирной Украины нет, ее уничтожили на майдане. Нет возврата ни к кучмовской Украине, ни даже к януковической. Есть только бандеровская Украина, сжигающая людей в Одессе, пытающая в Мариуполе, убивающая детей Донбасса, уничтожающая население страны по всей Украине. Другой Украины у меня для вас уже нет. НО пропагандист вполне может представить такое интервью, как повод для продолжения темы – жители Республик хотят мира, а злое руководство и российские агрессоры войны!В этот момент и начнутся выступления «спящих ячеек» и раззадоренных слухами людей. Это не будет ничего массового, но можно и тридцать человек сфотографировать так, как будто их несколько сотен. А выступления будут «за мир с Украиной», даже если это семьи шахтеров придут спрашивать руководство о задержанной на несколько недель зарплате. Все просто до банального: в ряды семей вольется пару человек из «спящих» или активных агентов. В нужный момент они развернут плакат, где будет написано «Мы против войны. Мы за мир с Украиной», а «случайный» репортер все это снимет. И мы увидим по украинскому телевидению картинку, где толпа митингует за мир с Украиной.Само собой, этих «активистов» очень быстро найдут спецслужбы Республик и, если не арестуют, то зададут массу интересных вопросов. А для западного обывателя украинские специалисты потом создадут картинку, в которой будут показаны репрессии против населения, которое выступает за мир на Донбассе и объединение с Украиной. Вероятнее всего такие «активист» или их близкие, как раз в мирном диалоге с Сивохой и будут предъявлять претензии властям Республик. А если кого-то из активистов «случайно» убьют, то цель, с которой Сивохо отправили на Донбасс, будет достигнута: картинка с убитой горем женой, матерью и тд., а человек всего лишь хотел мира… Вот так это будет выглядеть.Кстати, многие и слабонервных жителей, которые вернулись после 2017-го года в Республики, этой картинке и сами поверят. Поверят и понесут сплетни такого уровня, что на выходе будет рассказ, как Пасечник вместе с Пушилиным лично ржавым перочинным ножиком резали несчастного активиста. Украине активистов не жаль, этого «добра» там хватает, чай не уссурийские тигры – одним больше, одним меньше, от них не убудет. Зато картинка будет красочная. Причем на местах ее раскачают слабонервные из числа возвращенцев. Те, кто пережили ад 2014-2015 годов, ни на секунду не поведутся на это.Допустим, что на экстренном собрании Совбеза ООН представители Украины показывают картинки, из которых ясно всем, что ТЕРРОРИСТЫ убивают людей, которые за мир, арестовывают их или разгоняют митинги. Представили? После этого «мировое сообщество» не осудит полномасштабное наступление ВСУ, которые идут спасать мирных граждан от террористов.Подумайте, как будет выглядеть Россия, если окажет поддержку Республикам? Выглядеть будет как страна, помогающая доказанным террористам. Тут покажут чудом выживших митинговавших активистов, а лучше пару школьниц со следами сажи и побоев. Которые расскажут, как их неделю насиловали пьяные ополченцы под зловещий хохот полковника ФСБ.Когда все это начнется? Да уже началось! Кто-то недоумевает – откуда в социальных сетях появилось столько недовольных граждан Республик? Прямо всплеск недовольства! Еще раз: проблем в Республиках много, я сам много чем недоволен. Но других Республик у меня нет, а значит свое недовольство мне стоит повернут в русло помощи ситуации, а не «шатанию режима». В принципе, я так и делаю, что могу – исправляю. Пусть мелочь, а доброе дело всегда отзывается добром.Знают ли об этом сценарии спецслужбы Республик? А сами как думаете? Я пишу это не для товарищей спецслужбистов, а для обычных граждан, которые могут быть втянуты и использованы в играх команды Зеленского. Если кто-то на секунду поверил. Что Зеленский способен принести мир в общечеловеческом понимании, то посмотрите, в какую сторону меняется жизнь при «новом президенте». Народ просто массово покидает Украину, и не от хорошей жизни едут инженеры мыть польские унитазы.Если предположить, что ВСУ захватят Донбасс, то всех жителей зачистят, чтобы не оставлять свидетелей. Спишут на «русскую агрессию» и пройдутся хлором на всякий случай. После этого наступит тот мир, который Зеленский обещал принести Донбассу – мир мертвой тишины.Сергей Лебедев (Донецк)