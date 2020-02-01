Жители Кировска простились с защитником Республики, погибшим при обстреле со стороны ВСУ

Жители Кировска простились с защитником ЛНР, погибшим 18 февраля в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны киевских силовиков. Об этом ЛИЦ сообщили в отделе внутренней политики администрации города.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям военнослужащих ЛНР в районе Голубовского. По данным Народной милиции ЛНР, не менее двух украинских силовиков погибли и не менее трех получили ранения. После этого киевские силовики нанесли массированный удар по населенным пунктам ЛНР - с целью прикрыть эвакуацию погибших и раненых диверсантов.

"В Кировске простились с военнослужащим Народной милиции ЛНР Антоном Коровиным, погибшим 18 февраля в результате обстрела со стороны ВСУ", - отметили в мэрии.

В администрации рассказали, что погибший военнослужащий встал на защиту народа Донбасса еще в 2014 году.

"Проститься с героем пришли представители администрации Кировска, командования Народной милиции ЛНР, его родные и близкие и просто жители города. Состоялась траурная панихида", - сообщили в отделе внутренней политики.

Похоронили погибшего военнослужащего Народной милиции Республики на кладбище в Алчевске.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 февраля — Луганск