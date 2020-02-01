Народный Совет по представлению главы ЛНР назначил судью Верховного Суда

Депутаты Народного Совета сегодня в ходе пленарного заседания по представлению главы ЛНР Леонида Пасечника приняли постановление о назначении на должность судьи Верховного Суда Луганской Народной Республики Ларисы Пащенко.

"В адрес Народного Совета поступило представление главы ЛНР Леонида Пасечника о назначении на должности судьи Верховного Суда ЛНР Пащенко Ларисы Викторовны", – отметил председатель парламента Денис Мирошниченко.

За назначение судьи Верховного Суда ЛНР единогласно проголосовал 41 присутствовавший на пленарном заседании депутат.

Пащенко приняла присягу судьи Верховного Суда ЛНР, в которой сказано: "Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть".

Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с законом ЛНР "О судебной системе".

20 февраля — Луганск