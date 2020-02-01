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Народный Совет по представлению главы ЛНР назначил судью Верховного Суда

Sergey Сегодня, 17:450Новости
Народный Совет по представлению главы ЛНР назначил судью Верховного Суда
Депутаты Народного Совета сегодня в ходе пленарного заседания по представлению главы ЛНР Леонида Пасечника приняли постановление о назначении на должность судьи Верховного Суда Луганской Народной Республики Ларисы Пащенко.
"В адрес Народного Совета поступило представление главы ЛНР Леонида Пасечника о назначении на должности судьи Верховного Суда ЛНР Пащенко Ларисы Викторовны", – отметил председатель парламента Денис Мирошниченко.
За назначение судьи Верховного Суда ЛНР единогласно проголосовал 41 присутствовавший на пленарном заседании депутат.
Пащенко приняла присягу судьи Верховного Суда ЛНР, в которой сказано: "Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть".
Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с законом ЛНР "О судебной системе".
20 февраля — Луганск

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