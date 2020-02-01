МВД в 2019 году приняло документы на гражданство РФ от более чем 80 тыс. жителей ЛНР

Сотрудники миграционной службы МВД ЛНР в 2019 году приняли более 80 тыс. пакетов документов от жителей Республики на оформление гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"За полгода сотрудники миграционной службы (МВД ЛНР) приняли более 80 тыс. пакетов документов на оформление гражданства РФ, а также выдали более 150 тыс. паспортов Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов сообщал, что перевозчики ЛНР, начиная с июня, по состоянию на 28 января 2020 года доставили в пункты выдачи российских паспортов более 73 тыс. жителей Республики.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

20 февраля — Луганск