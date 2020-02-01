Прогноз погоды в Луганске на 21 февраля
В Луганске завтра, 21 февраля ночью — без существенных осадков, днем — мокрый снег, дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -3 +2ºС, днем 0 +5ºС. Ветер восточный — 3 — 8 м/сек.
Ночью и утром местами туман. Видимость 200 — 500 м.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +11,1 ºС в 1958 году
минимальная
-24,5 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 21 февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, а так же Феодора Стратилата. Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц. Погода в Луганске - Сегодня, 17:48 26
Температура воздуха: ночью -3 +2ºС, днем 0 +5ºС. Ветер восточный — 3 — 8 м/сек.
Ночью и утром местами туман. Видимость 200 — 500 м.
На дорогах гололедица.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +11,1 ºС в 1958 году
минимальная
-24,5 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 21 февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, а так же Феодора Стратилата. Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц. Погода в Луганске - Сегодня, 17:48 26
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