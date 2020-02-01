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Администрация Луганска 23 февраля организует работу автобусов по дополнительному маршруту

root Сегодня, 18:300Новости
Администрация Луганска 23 февраля организует работу автобусов по дополнительному маршруту
Администрация Луганска в День защитника Отечества организует работу автобусов по специальному маршруту "Автовокзал – Парк "Патриот" и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на управление обеспечения жизнедеятельности города.
"Жители и гости Луганска 23 февраля смогут добраться к территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Народной милиции ЛНР "Парк "Патриот", где пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества, на автобусах специально организованного маршрута", – говорится в сообщении.
В горадминистрации уточнили, что движение транспорта общего пользования будет осуществляться с 09.00 до 15.00.
"Отправление с автовокзала, остановка будет расположена по адресу: улица Оборонная, 103", – добавили в пресс-службе.
Ранее Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР пригласило жителей, в том числе подконтрольной Киеву территории, принять участие в праздничных гуляниях в честь Дня защитника Отечества.
20 февраля — Луганск

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