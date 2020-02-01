Фестиваль, посвященный Дню родного языка, прошел в библиотеке имени Горького в Луганске (ФОТО)

Этнофестиваль "Навстречу друг другу: мультикультурная Луганщина", посвященный Дню родного языка, прошел в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке (ЛРУНБ) имени Максима Горького. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Организаторами мероприятия выступили Луганский центр народного творчества (ЛЦНТ) и библиотечное учреждение при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР. В фестивале приняли участие активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", студенты и преподаватели высших учебных заведений, жители и гости Луганска.Заведующая отделом литературы на иностранных языках ЛРУНБ Наталья Шестакова рассказала, что мероприятие проводится с целью сохранения языковых и культурных традиций национальных меньшинств, проживающих на территории Луганской Народной Республики."Сегодня, в канун международного Дня родного языка, который отмечается ежегодно 21 февраля, в нашей библиотеке проходит этнофестиваль, который называется "Навстречу друг другу: мультикультурная Луганщина". В мероприятии принимают участие представители самых разных национальностей, который проживают на территории Луганщины. Такие праздники позволят нам прикоснуться к разнообразной культуре друг друга и понять, что каждый народ уникальный и самобытный. И особенно в этот день мы говорим о том, что нет какого-то языка, который более значимый, чем другой, потому что именно в этот день язык каждого народа признается главным", - рассказала Шестакова."Мы рады вас приветствовать на ставшей уже традиционной в библиотеке имени Горького встрече – на этнофестивале. Луганщина всегда была притягательна для множества культур, народов, этносов, и ничего необычного, что именно они сформировали эту удивительно яркую палитру нашей земли. Так сложилось, что многие народы здесь оставались, ассимилировались, но при этом сохраняли свой национальный колорит, свой язык. И я искренне рада, что сегодня вы вновь готовы представлять свои культуры, свои национальные изюминки!" – отметила, открывая мероприятие, директор библиотеки Наталья Расторгуева."У нас проживают свыше 120 национальностей, и Луганский центр народного творчества вместе с национально-культурными обществами много лет уже занимается возрождением и сохранением самобытности их народов", - добавил директор ЛЦНТ Василий Яровой.На фестивале выступили представители Луганского благотворительного фонда "Хесед-Нер", Армянского национально-культурного общества "Урарту", Луганского союза поляков "Полонез", национальной общественной организации "Русская община Луганщины", общины донских казаков Луганска, татаро-башкирской общины, культурно-арабского центра "Садык", центра украинской культуры, а также художественные коллективы и индивидуальные исполнители, представляющие репертуар на национальных языках. Атаман общества донских казаков Луганска Василий Черепахин рассказал о манере казачьего говора, свойственного луганскому краю."Такие мероприятия позволяют нам ощутить плечо наших сограждан разных национальностей, понять, что мы не одни, что мы едины, что мы единая семья. Донбасс – это наша многонациональная родина, и мы рады, что у нас люди дружат. При этом мы не забываем свою культуру, свой язык и стараемся держаться вместе, несмотря ни на что", - рассказала участница женского ансамбля татаро-башкирского общества Мариам."Мы сегодня говорили о важности сохранения родного языка. У нас есть армянская школа, армянский национальный танцевальный ансамбль, и сегодня они выступали, я думаю, все понравилось", – добавила представитель армянского общества Амалия Григорян.Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля, начиная с 2000 года, с целью защиты языкового и культурного многообразия.20 февраля — Луганск