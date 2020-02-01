Вечер фронтовой поэзии состоялся в столичном ДК в рамках проекта "Активное долголетие" (ФОТО)

Вечер фронтовой поэзии "Строки, опаленные войнами" состоялся во Дворце культуры Луганска в рамках социального проекта "Активное долголетие". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, выступившего одним из организаторов проекта.Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества, 77-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне."На творческой встрече поэты, музыканты и певцы поделились своими переживаниями, навеянными военными событиями. Для слушателей звучали стихи и музыка самодеятельных авторов - участников клуба социального проекта "Литературное кафе", – говорится в сообщении."Свои стихи публике представили члены Межрегионального союза писателей Татьяна Набока-Питерская, Алена Юдина, Людмила Баланенко и другие. Член Союза писателей и композиторов ЛНР Людмила Морозова прочла стихи о войне в Донбассе, а также исполнила на фортепиано собственную музыкальную композицию "Реквием", – рассказали в МКСМ.Музыкальным сопровождением вечера стали фронтовые песни в исполнении народного хора ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также участников клуба "Серебряный голос", среди которых были и дебютные выступления вокалистов."Наш замечательный клуб "Литературное кафе" с радостью, любовью и нежностью открыл свои двери для всех любителей поэзии. Сегодня на этой сцене прозвучали мудрые мысли, глубокие переживания, душевные радости и боль, призывы, пожелания людей старшего поколения, имеющих огромный жизненный и профессиональный опыт. Людей грамотных, творческих, которые, все пережив и осознав, посредством поэзии передают этот опыт нам, своим зрителям и слушателям", – отметила директор ДК, заслуженный работник культуры Украины Татьяна Литман.Творческий вечер завершился чаепитием, подготовленным для ветеранов при содействии общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Проект "Активное долголетие", инициированный главой ЛНР Леонидом Пасечником, реализует ОД "Мир Луганщине" при содействии МКСМ и Министерства труда и социальной политики ЛНР. Проект направлен на улучшение качества жизни и организации социального досуга старшего поколения Республики.Торжественная презентация социального проекта "Активное долголетие" состоялась в Луганском Дворце культуры 30 ноября 2019 года.20 февраля — Луганск