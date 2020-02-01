"Луганская телефонная компания" оказала помощь 47 ветеранам-связистам – профсоюз

Сотрудники общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Луганская телефонная компания" ("ЛТК") в рамках проводимой на предприятии акции "Как живешь, ветеран?" оказали помощь 47 ветеранам отрасли связи. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР.

"Администрация и профсоюзная организация ООО "Луганская телефонная компания" проводят акцию "Как живешь, ветеран?", в рамках которой активисты профсоюзной организации и молодежного совета посещают ветеранов связи – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, бывших работников предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе, и оказывают им помощь", – говорится в сообщении.

Председатель профсоюзной организации ООО "ЛТК" Наталья Приймак отметила, что, согласно коллективному договору, профсоюз предприятия оказывает ветеранам связи все виды помощи: материальную, на лечение, погребение, доставляет продуктовые наборы.

"Все заявления, просьбы, обращения пенсионеров не остаются без внимания. На данный момент в рамках акции "Как живешь, ветеран?" оказана помощь 47 ветеранам связи. Комиссия, в которую вошли профгруппорги, начальники цехов, представители молодежного совета, члены профсоюзного комитета, перед оказанием помощи проехала по адресам проживания этих людей и составила акты условий жизни", – рассказала она.

"Будем продолжать организовывать ознакомление с жилищно-бытовыми условиями ветеранов связи, чтобы определить, какая требуется помощь. Кроме того, составляем списки юбиляров, кому в 2020 году исполняется 80, 85, 90, 95 лет, готовим их чествование. Можно с уверенностью сказать, что наше предприятие является одним из немногих, кто в такой мере проявляет заботу о своих ветеранах", – добавила Приймак.

Профсоюзный активист отметила, что на предприятии бережно хранят историю развития связи на Луганщине.

"Издана электронная "Книга Почета", где собраны истории людей, которые честно и профессионально трудились долгие годы, внося весомый вклад в развитие связи Луганщины. Работает музей связи, где сегодня создается экспозиция "Вспомним всех поименно…", посвященная героизму и мужеству связистов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла", – рассказала она.

"На примере конкретных судеб мы хотим рассказать о вкладе в общее дело Великой Победы связистов-фронтовиков и связистов-тружеников тыла, проявивших свои лучшие качества в суровых условиях военного времени, воздав тем самым дань их памяти", – добавила Приймак.

20 февраля — Луганск