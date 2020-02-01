Активисты проекта "Волонтер" на курсах "PRODобро" узнали о правилах публичного выступления (ФОТО)

Обучающие курсы для волонтёров "PRODобро" состоялись в здании республиканского исполнительного комитета общественного движения (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщили в пресс-службе ОД."В здании республиканского исполнительного комитета Общественного движения "Мир Луганщине" 20 февраля состоялись обучающие курсы для волонтёров "PRODобро". Занятие состоялось в рамках проекта "Волонтёр" ОД "Мир Луганщине", - говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие активисты проекта "Волонтёр" ОД "Мир Луганщине", а также луганские студенты."Для ребят провели лекцию на тему "Коммуникабельность. Навыки публичного выступления у волонтера. Коммуникабельность как навык общения с людьми разной возрастной категории", - рассказали в пресс-службе.Лекторами выступили директор концертного агентства, выпускник Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского Константин Дзембак и президент студенческого самоуправления академии Давид Абрамян.Они рассказали активистам о том, как не стесняться и вести себя уверенно перед публикой, а также поделились с ребятами своим опытом. После спикеры предложили поиграть в игры на логику, которые помогли ребятам раскрепоститься. В конце лекции они смело поднимали руку и не боялись высказывать свою точку зрения."Я узнала, что на базе моего колледжа есть волонтёрский отряд, и загорелась этим. Я разу поняла, что хочу стать активисткой проекта, теперь я вместе с другими ребятами помогаю людям, участвую в создании мероприятий и занимаюсь общественной деятельностью. Информация, которую я узнала на сегодняшней лекции, обязательно понадобится мне в дальнейшем. Общественная деятельность – это, в первую очередь, общение с людьми. Я узнала много нового о том, как вести себя на сцене и правильно преподносить информацию людям", – сказала активистка проекта "Волонтёр" ОД "Мир Луганщине" Ирина Стремилова."После таких встреч, общения с молодёжью, мы понимаем, что им нужны подобные лекции, потому что вместе намного проще учиться и работать. Мы видим обратную связь, их желание, горящие глаза и самое главное – инициативу. Молодежь – наше будущее, она активно проявляет себя во всех направлениях", – отметила координатор проекта "Волонтёр" ОД "Мир Луганщине" Антонина Машкова.В пресс-службе общественного движения напомнили, что проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" открыл обучающие курсы для волонтеров "PRODобро" 21 января. Курсы рассчитаны на весь 2020 год и будут проходить в разных городах и районах Республики.Занятия для волонтеров уже прошли в Кировске и Стаханове.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.20 февраля — Луганск