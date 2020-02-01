Народный Совет ЛНР досрочно прекратил полномочия депутата Яны Мартыновой по ее просьбе

Депутаты Народного Совета ЛНР сегодня на пленарном заседании приняли постановление "О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Луганской Народной Республики Мартыновой Яны Владимировны".

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного Совета Дмитрий Кукарский отметил, что в адрес комитета поступило личное заявление Мартыновой о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета ЛНР.

"Этот вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании комитета, который подготовил проект соответствующего постановления", – отметил он.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие постановления "О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Луганской Народной Республики Мартыновой Яны Владимировны".

Согласно принятому документу, полномочия депутата третьего созыва Мартыновой прекращены с 20 февраля 2020 года.

20 февраля — Луганск