Раскрываемость преступлений в Республике в 2019 году составила 78% – МВД ЛНР

Раскрываемость преступлений в Луганской Народной Республике в 2019 году выросла по сравнению с предыдущим годом и составила 78%. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел ЛНР.

Подведение итогов работы за 2019 год состоялось в ходе заседания коллегии Министерства.

Правоохранители отметили снижение криминогенной обстановки и, как следствие, снижение числа зарегистрированных преступлений на территории Республики в 2019 году в сравнении с 2018 годом.

"Кроме того, возрос процент раскрытия преступлений. Если в 2018 году было раскрыто только 72% совершенных преступлений, то в 2019 этот показатель составил 78%", - сообщили в ЦОС.

"В ходе заседания коллегии были заслушаны результаты работы основных подразделений Министерства внутренних дел, - говорится в сообщении. - За 2019 год силами Управления экономической безопасности (УЭБ) МВД было возбуждено более 500 уголовных дел. Ущерб бюджету Республики по этим преступлениям составил более 90 млн рублей".

В Министерстве уточнили, что благодаря работе Управления ущерб, нанесенный бюджету, уже частично возмещен.

"(Руководитель МВД ЛНР) Игорь Александрович Корнет отметил, что в связи с началом реализации многих государственных программ, внимание всех подразделений и территориальных органов внутренних дел должно быть направлено на надзор за расходованием бюджетных средств", - отметили в ЦОС.

Ранее в ЦОС МВД сообщали, что средний показатель раскрываемости преступлений в Республике в 2018 году составил более 72%.

Ранее Корнет информировал, что сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР за шесть месяцев 2018 года раскрыли более 70% зарегистрированных за этот период преступлений. В конце 2017 года он сообщал, что уровень преступности в Республике снизился на 11%.

Первый заместитель начальника Следственного управления МВД Республики, полковник полиции Инна Сафонова заявляла, что "люди реже обращаются в полицию, в Республике становится спокойнее".

20 февраля — Луганск