Коронавирус, флюгер ОПЕК+ и реальная экономическая стратегия Китая

Вот и закончились первые две недели после окончания в Китае новогодних праздников. Казалось бы, это должно дать ответ о степени влияния эпидемиологической вспышки вируса, которому ВОЗ официально присвоила название COVID-2019.К этому моменту всевозможных прогнозов накопилось множество. Включая немедленное наступление глобального кризиса из-за критичного схлопывания экономики КНР, формирующей примерно половину спроса на все и производящей по отдельным товарным группам до 60% всех мировых промышленных товаров.Особенно сильно в прошедшую неделю отметились телеграм-каналы, сублимировавшие самые негативные факты из открытых источников. Например, что спрос на сталь в Китае обвалился на 40% в целом и на 88% — на строительную конструкционную в частности.Что активность рынка частной недвижимости по 30 крупнейшим городам Поднебесной равна нулю. Не работает 90% заводов автокомпонентов, из-за чего останавливаются поставки на сборочные линии, тем самым вынуждая прекращать работу уже их самих.Вирусом блокирована деятельность уже 15% трудоспособного населения, а в жестком карантине находятся свыше 500 млн человек. В конечном счете COVID-2019 докатился даже до китайских инвесторов, начавших активно снижать вывоз капитала и его вложение за рубежом.Нельзя сказать, чтобы все упомянутые факты были полностью недостоверны. За редким исключением они правдивы. Только надерганы из разных источников и поданы в тенденциозной форме. Пользуясь тем, что вал противоречивых новостей, в сочетании с традиционной информационной закрытостью Китая, создает плотную дымовую завесу, косвенно способствующую тихому нарастанию у публики панических настроений.Как обстоят дела с эпидемией, пока действительно непонятно. Соотношение количества выздоровевших к числу умерших продолжает стабильно расти, пройдя отметку 3 к 1 и достигнув уровня 6,42 к 1. Значит, эффективные методы лечения нащупать удалось. Хотя гарантированной вакцины против COVID-2019 все еще не создано.С другой стороны, несмотря на ужесточение карантинных мероприятий, число зараженных продолжает увеличиваться, хотя процесс и демонстрирует явную потерю динамики.Но вирус по-прежнему преподносит сюрпризы. В том числе как инструмент нагнетания паники в экономике. Так, в частности, новостью дня стало сообщение об обвале в Китае суточного спроса на нефть на 3 млн баррелей, или на 20% изначального объема. Все ссылаются на Bloomberg.Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что фактическое сокращение гораздо меньше. Всего 1,75 млн баррелей в сутки. Да и то не по году, а лишь по итогам января 2020 к декабрю 2019 года. Много это или мало, судите сами. Среднегодовое внутреннее потребление нефти в КНР составляет 14 млн баррелей в сутки. Подчеркиваю, среднее, то есть в пике оно еще больше.Повлиял ли на спрос коронавирус? В общем смысле, наверное, как-то да. Но, думаю, куда сильнее тут оказались последствия предоставления властями страны 33 частным и 10 государственным или провинциальным нефтеперерабатывающим заводам 2 июля 2019 года дополнительной квоты на импорт 56,85 млн тонн сырой нефти до конца года, что составляет примерно 10% сверх обычного годового объема импорта черного золота.Причиной тому были ожидания существенного роста цены барреля на фоне падения экспорта нефти из Ирана, Сирии и Венесуэлы из-за очередного витка американских санкций. Но ставка не сыграла. Чему в негативном смысле еще способствовали аномально теплая зима и ряд других причин.В результате запасы бензина и дизеля к началу февраля текущего года только в одной провинции Шаньдун увеличились на 20%, достигнув 35% и 40% от имеющихся мощностей хранения соответственно. Теперь статистика отыгрывает этот сверхплановый скачок закупок на 3 млн баррелей в сутки обратно. COVID-2019 здесь совершенно ни при чем.Мы имеем следствие сочетания двух фундаментальных факторов. Во-первых, неизбежного торможения роста экономики Китая вследствие исчерпания свободного рынка для продолжения экспансии. Во-вторых, влияния того факта, что примерно 2/3 биржевой торговли нефтью в мире «бумажные». То есть никак не связанные с ее фактическим потреблением. Просто крупные финансовые организации используют ее для спекулятивной игры на волатильности актива.В частности, по итогам 2015 года только в США в нефтегазовой отрасли в виде кредитов «под обеспечение активом» банковскими картелями было выдано 4 трлн долларов, или 22% от американского ВВП. У Citigroup на балансе 22 млрд долл. энергетических кредитов, JP Morgan Chase — 44 млрд, Bank of America — 22 млрд, Wells Fargo — 17 млрд долл. И это все составило лишь 45% от общего капитала, «вложенного в нефть», в Америке. Еще 30% составили иностранные банки и 25% — небанковские организации и хедж-фонды.Специфика этого бизнеса такова, что он чрезвычайно сильно чувствителен к любым слухам. В особенности инсайдерским. И тем более к прогнозам разных «уважаемых организаций». Стоит тем дружно посетовать в мрачных тонах, как инвесторы тут же начинают активничать, либо массово скупая ожидающий роста актив, либо, наоборот, немедленно «фиксируя прибыль».Пока физический и виртуальный рынки между собой не особо пересекались, биржевая паника на общей ценовой картине практически не сказывалась. Теперь же они критично перемешались, и уже никто не в состоянии определить, где, на что и в какой степени действительно влияет ОПЕК+, а где она лишь следует за спекулянтами флюгером. Вспышка эпидемии в Китае оказалась просто удобной маскирующей дымовой завесой.Но хуже всего другое. Слишком поспешно долгосрочные прогнозы формируются прессой и экспертным сообществом на основании кратковременных изменений при явном игнорировании очевидных долгосрочных процессов.Взять для примера ту же сталь. На протяжении более чем десяти лет Китай уверенно теснит всех мировых ее производителей. В 2018 доля КНР достигла 50,9%, тогда как у следующего на втором месте Евросоюза она едва дотянула до 9,3%, а у третьей в рейтинге Индии составила 6%.За ней шли Япония — 5,8%, США — 4,8% и Россия с Южной Кореей по 4% у каждой. Через год, в 2019-м, Китай вырос до 53,3%, а все остальные неизбежно ужались. Россия — с 4 до 3,8%, США — с 4,8 до 4,7%. Европа потеряла почти 1 процентный пункт, Япония просела на половину пункта.Расти дальше Китаю просто некуда. Понимание этого к руководству страны пришло еще в 2014 году и вылилось в разработку стратегической программы аккуратного торможения роста в 2016-м.Но махина китайской экономики набрала слишком большой размер, даже после снижения объема внутреннего производства на 50 млн тонн в 2017-м и постепенного увеличения этой цифры в последующих годах она по-прежнему выдает 980 млн тонн стали в год. А совокупные масштабы капитального строительства в мире падают, вместе с ними снижается и спрос на сталь.И не только он. Хотя эксперты рассуждают об экономическом развитии Африки, Средней Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и АТР, «рост Китая» их превосходит более чем втрое. Так что статистически эксперты, конечно, правы, но на китайский взгляд рынок все же именно сокращается.Поэтому Пекин сейчас сталкивается с невозможностью наращивания собственных инвестиций в проекты за рубежом. Уже с 2016 года экспорт китайских инвестиций упал на 40%, в том числе за прошлый год — на 8%, составив лишь 110,6 млрд долларов в год. К настоящему моменту размер его накопленных прямых инвестиций в других странах уперся в отметку 2 трлн долларов, преодолеть которую у Поднебесной, видимо, уже не получится.По крайней мере, без серьезной войны. Потому что в совокупном мировом портфеле доля КНР составляет 6% (при доле ВВП в 15% от мирового), а у США эти показатели равны 20,9 и 24,2% соответственно. Иными словами, Вашингтон имеет инвестиций в зарубежные экономики в 1,15 раза больше общего веса собственной экономики, тогда как Китай — в 2,5 раза меньше.Отсюда, кстати, вырисовывается любопытная вилка. Исходя хотя бы из своего экономического доминирования, Китаю, даже на траектории торможения, все равно нужно куда-то расти. На первый взгляд, против США и это грозит неизбежным выходом на реальную войну с Америкой.Однако Вашингтон пытается уклониться от такой перспективы, всеми силами стремясь переориентировать фокус китайской экспансии на Евросоюз, доля которого в мировом ВВП составляет около 11%. Да еще формируется всего десятком стран, имеющих по 3−5% на одно лицо и активно интригующих против друг друга. Вклад прочих еврочленов находится ниже статистического шума.Во что все выльется в итоге, пока точно сказать сложно. Но коронавирус тут точно ни при чем.Александр Запольскис