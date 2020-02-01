Синоптики прогнозируют 21 февраля в ЛНР до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 21 февраля будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами пройдет небольшой снег с дождем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 20 февраля до 21.00 21 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 3 – плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 февраля зафиксировали в 1880 году – минус 32,4 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1958 году – плюс 11,1 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 21 февраля – 06.46, время захода – 18.26. Продолжительность светового дня составит 11 часов 40 минут.

По предварительному прогнозу, 22-23 февраля временами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

20 февраля — Луганск