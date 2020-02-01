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Более тысячи абонентов «Луганскводы» смогли реструктуризировать долги на 10,3 млн рублей

robot Сегодня, 21:300Новости
Более тысячи абонентов «Луганскводы» смогли реструктуризировать долги на 10,3 млн рублей
Более 1,1 тыс. абонентов «Луганскводы» в рамках акции реструктуризировали 10,3 млн руб. задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Там напомнили, что акция по рассрочке оплаты задолженности прошла с 6 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.
«Количество обратившихся лиц составило 1 тыс. 147 абонентов. Сумма реструктуризированной на период до двух лет задолженности составила более 10,3 млн рублей», — говорится в сообщении.
В «Луганскводе» пояснили, что для абонента соглашение о реструктуризации долга фактически предоставляет дополнительное время для изыскания финансовых ресурсов, освобождает от уплаты штрафных санкций и на какой?то срок отодвигает принудительное взыскание задолженности.
В рамках акции по легализации несанкционированных подключений абонентов к сетям водоснабжения и водоотведения, прошедшей с 6 декабря 2019 года по 31 января 2020 года, было узаконено 126 подключений.
Удобный город - Сегодня, 21:18 15

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